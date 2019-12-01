Juez Civil de Morelia ordena a aseguradora cubrir accidente ocurrido en autopista concesionada

Morelia, Michoacán, 4 de febrero de 2026.- En un juicio mercantil, el Juzgado Cuarto Civil de Morelia resolvió que una aseguradora deberá pagar la póliza correspondiente a un accidente automovilístico en el que perdió la vida una joven, ocurrido en una autopista concesionada, al considerar que la ley obliga a las empresas a proteger a las personas usuarias de estas vías.

El caso fue promovido por la madre de la víctima, quien demandó tanto a la empresa concesionaria de la autopista como a su aseguradora, al estimar que el tramo donde ocurrió el siniestro estaba cubierto por un seguro obligatorio. La aseguradora se negó inicialmente a cubrir los daños, argumentando que la concesionaria no fue responsable del accidente y que no se presentó el comprobante de pago de la caseta.

Tras analizar los hechos y el marco legal aplicable, la autoridad judicial determinó que el seguro debía operar, ya que la normativa vigente impone a las concesionarias la obligación de garantizar protección a quienes transitan por las carreteras, sin condicionar la cobertura a requisitos indebidos como la exhibición del ticket de peaje.

En consecuencia, el juez ordenó a la aseguradora realizar el pago de la póliza conforme a los daños que se acrediten, así como cubrir los intereses generados por el retraso en el cumplimiento. Asimismo, estableció que, en caso de incumplimiento, la empresa concesionaria deberá responder por los daños ocasionados.

Esta resolución reafirma la protección de los derechos de las personas usuarias de autopistas y fortalece la obligación de las empresas concesionarias de brindar seguridad y reparación del daño conforme a la ley.

Con decisiones como estas, las juezas y los jueces del Poder Judicial de Michoacán refrendan el compromiso de impartir una justicia completa, pronta e imparcial, en beneficio de la ciudadanía y conforme al marco legal vigente.