Juan Pablo Celis celebra aprobación de la Ley de Búsqueda: fortalece derechos y atención a las familias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 12:39:34

Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- El diputado local de Morena, Juan Pablo Celis Silva, celebró la aprobación de la nueva Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Michoacán de Ocampo, al señalar que representa un avance para fortalecer la respuesta institucional, agilizar la localización de personas y garantizar los derechos de las víctimas y sus familias.

“Esta ley representa un paso importante para Michoacán. Detrás de cada persona desaparecida hay una familia que vive con incertidumbre, que busca respuestas y que merece todo el respaldo de las instituciones”, expresó.

El legislador destacó que uno de los avances fundamentales de esta legislación es establecer la búsqueda inmediata, sin esperar 72 horas ni condicionar el inicio de las acciones a la presentación previa de una denuncia formal.

“Cuando una persona desaparece, cada minuto cuenta. La búsqueda debe comenzar de inmediato, porque lo más importante es proteger la vida y hacer todo lo que esté al alcance de las autoridades para encontrar a quienes nos faltan”, afirmó.

Celis Silva explicó que la nueva ley contempla mecanismos para fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables, así como registros especializados, herramientas tecnológicas que contribuirán a mejorar los procesos de localización e identificación humana.

“Necesitamos instituciones que trabajen coordinadas, que compartan información y que tengan las herramientas necesarias para cumplir con su responsabilidad. La búsqueda no puede depender de esfuerzos aislados; debe existir una respuesta organizada, oportuna y con objetivos claros”, sostuvo.

El diputado de Morena también resaltó las medidas de protección jurídica para las familias, incluida la Declaración Especial de Ausencia, así como el reconocimiento de la participación de los colectivos de búsqueda y de las comunidades indígenas con autogobierno.

“Las familias no solamente necesitan que se busque a sus seres queridos; también necesitan acompañamiento, certeza jurídica y protección de sus derechos. El Estado debe estar presente para atender todas las consecuencias que enfrenta una familia cuando uno de sus integrantes desaparece”, señaló.

El legislador reconoció la participación de las madres buscadoras y los colectivos en la construcción de esta legislación, al considerar que sus experiencias y exigencias deben ocupar un lugar central en las decisiones públicas.

“Esta ley es resultado de las voces de quienes no han dejado de buscar, de las madres que salen todos los días con la esperanza de encontrar a sus hijos y de las familias que exigen respuestas. Escucharlas es una obligación y atender sus demandas debe traducirse en hechos, no solamente en palabras”, manifestó.

Finalmente, el diputado reiteró que el trabajo legislativo de Morena debe mantenerse cercano a la ciudadanía y enfocado en atender los problemas que más lastiman a la sociedad.

“En Morena entendemos que el poder sólo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo. No venimos a administrar los problemas ni a buscar pretextos; venimos a enfrentarlos con responsabilidad, con sensibilidad y con decisiones que garanticen derechos”, concluyó Juan Pablo Celis Silva.