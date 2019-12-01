Josué Guerrero rendirá su Primer Informe de Gobierno el próximo 13 de septiembre

Josué Guerrero rendirá su Primer Informe de Gobierno el próximo 13 de septiembre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 13:18:16
Corregidora, Querétaro, a 11 de septiembre 2025.- Será el próximo sábado 13 de septiembre cuando el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero Trápala entregue su primer Informe de Gobierno al Cabildo durante una sesión Solemne por lo que no modificará la fecha pese a la visita de la presidenta México, Claudia Sheinbaum Pardo a Querétaro, la cual está programa para ese mismo día y quien vendrá a supervisar e informar los avances de su primer año de actividades.

Puntualizó que el evento ciudadano masivo se suspendió para atender la contingencia climatológica, por lo que la sesión de Cabildo será a las 8:00 horas, actualmente ha visitado y recorrido distintas colonias y comunidades de Corregidora, para informar a la ciudadanía de las acciones que se han hecho durante este primer año de gestión.

“Nosotros vamos a tener nada más la entrada a Cabildo en sesiones solemne, digamos, como ustedes saben yo cancelé el informe y por eso estamos haciendo ejercicios ciudadanos y no el evento grande; vamos a estar muy atentos, nosotros tenemos la entrega a las ocho de la mañana y estaremos pendientes, entiendo que estamos convocados al evento de la presidenta, vamos a estar muy atentos”.

Destacó que el evento que se realizará en el Centro de Atención Municipal (CAM) de Corregidora, será un evento solemne y sobrio, donde únicamente entregará el documento que guarda el primer año de actividades y dará un mensaje a los miembros de la administración municipal.

“En los recorridos hemos destacado más de 360 millones de pesos en más de 60 obras, son 68 obras sociales, nos dedicamos hacer banquetas, renovar calles, parques, hicimos mucha obra social (…); en desarrollo social ya entregamos con el programa de cocina móvil entrábamos más de 55 mil comidas a más de 100 mil beneficiarios, con el programa Pirámides estamos ofreciendo más de 50 talleres y clases gratuitas; lo que estamos destacando son los programas que estamos manteniendo y los nuevos programas”.

Noventa Grados
