Invita Semmujeris a su jornada “Entre Nosotras”, en el marco del Octubre Rosa

Morelia, Michoacán; 22 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, mantiene su compromiso de cuidar la salud y el bienestar de las familias morelianas, a través de programas y servicios que brinden apoyo a quienes lo necesiten. En el marco del programa “Morelia en Rosa, prevenir es vivir”, impulsado por el DIF municipal, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), invita a las mujeres a participar en la jornada “Entre Nosotras”, un espacio de atención y acompañamiento que busca brindar apoyo a las mujeres durante el Octubre Rosa.

La actividad se realizará este jueves 22 de octubre, de 16:00 a 18:00 horas, en el Parque Lineal del Boulevard García de León, donde Semmujeris ofrecerá atención psicológica y canalización a grupos de apoyo para mujeres con diagnóstico de cáncer, con el propósito de que encuentren un espacio de escucha, orientación y acompañamiento durante este proceso.

Como parte de esta dinámica, también se llevará a cabo la Caminata de Luz, en colaboración con la doctora Margarita Baquero, cirujana plástica que trabaja en favor de las mujeres que enfrentan el cáncer de mama, promoviendo el bienestar de quienes atraviesan este proceso. La caminata busca expresar solidaridad con las mujeres que viven con un diagnóstico y sus familias, así como generar conciencia sobre la importancia de la detección oportuna y de contar con redes de apoyo durante y después del tratamiento.

Con estas actividades, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de acercar servicios y acompañamiento a las mujeres de Morelia, reconociendo que cuidar la salud también implica atender las emociones y contar con espacios donde puedan sentirse escuchadas y acompañadas.