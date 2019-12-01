Invita Poder Judicial de Michoacán a participar en colecta de juguetes por el Día del Niño y la Niña

Invita Poder Judicial de Michoacán a participar en colecta de juguetes por el Día del Niño y la Niña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 12:03:42
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Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2026.- En el marco de la conmemoración del Día del Niño y la Niña, el próximo 30 de abril, y como parte de su compromiso permanente con la protección de los derechos de las infancias, el Poder Judicial de Michoacán invita a la ciudadanía a sumarse a la colecta de juguetes que serán destinados a casas de asistencia infantil.

Esta iniciativa tiene como propósito promover la participación solidaria y contribuir a generar momentos de alegría para niñas y niños en situación de resguardo, a través de la donación de juguetes nuevos, no bélicos y que no utilicen baterías.

Las personas interesadas en participar podrán entregar sus donaciones en el Palacio de Justicia José María Morelos, ubicado en Calzada La Huerta 400, Col. Nueva Valladolid, Morelia, en las oficinas de la magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos y del Lic. Omar Alexandro Negrón Villafán, ubicadas en el edificio principal, planta alta, lado derecho.

El Poder Judicial de Michoacán hace un llamado a la sociedad a sumarse a esta acción, reiterando su compromiso con la niñez y con la construcción de iniciativas que fortalezcan el sentido humano y la colaboración social.

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