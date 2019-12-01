Inicia en Querétaro Congreso Internacional de Controladores de Plagas Urbanas ANCPUAC

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- La secretaria de Salud, María Martina Pérez Rendón, inauguró el XLI Congreso Internacional de Controladores de Plagas Urbanas de la Asociación Nacional de Controladores de Plagas Urbanas A.C. (ANCPUAC), realizado en Querétaro y dirigido a profesionales especializados en sanidad ambiental y manejo de plagas.

Pérez Rendón destacó que este evento académico constituye un espacio fundamental para promover el control responsable de plagas urbanas, el cual no solo contribuye al bienestar de las ciudades, sino que también fortalece la prevención de enfermedades, protege los ecosistemas y fomenta el desarrollo sustentable. La organización del encuentro está encabezada por el presidente de la ANCPUAC, Jorge Larragoiti Guadarrama.