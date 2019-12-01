Independencia a su manera: Salinas Pliego reta a la sociedad a enfrentar violencia y corrupción

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 19:15:35

México, a 16 de septiembre del 2025. - En el marco de la celebración de las fiestas patrias, el empresario Ricardo Salinas Pliego subió en redes sociales un video donde da el Grito de Independencia, acompañado de su esposa María Laura Medina Salinas.

Salinas Pliego lanzó una convocatoria nacional para unirse contra la corrupción y la violencia en México. Acompañado por su esposa, el presidente de Grupo Salinas instó a la población a optar por la unidad y rechazar cualquier forma de complicidad entre el gobierno y la delincuencia.

Durante el mensaje publicado en la plataforma de ‘X’, Salinas Pliego, el Tío Richie, como se le conoce en redes sociales, expresó la preocupación de ambos por la actual situación del país y compartió su deseo por vivir en un entorno pacífico y honesto.

“¿Estás a favor de un México sin violencia y sin corrupción, o prefieres que continúe la corrupción?”, preguntó el empresario.

A lo largo del video, el empresario subrayó la necesidad de rechazar la división social, la envidia y el resentimiento, instando a la población a no dejarse distraer durante los festejos patrios del 15 de septiembre.

El mensaje incluyó un exhorto a reflexionar sobre los problemas del país y a “definir si estamos del lado del bien o del mal”, en referencia a la defensa de la vida, la propiedad y la libertad.