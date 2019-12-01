Impulsa Sindicatura jornada de limpieza por los Derechos Humanos

Morelia, Michoacán, a 06 de diciembre de 2025.- Como parte de la agenda conmemorativa por el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, el Gobierno de Morelia, a través de la Sindicatura, realizó este sábado una Jornada Integral de Limpieza en el Parque Lineal Bicentenario.

Esta actividad comunitaria, encabezada por la Síndica Municipal Susan Melissa Vásquez Pérez, marca el inicio de las acciones dedicadas a los derechos humanos con una tarea sencilla pero muy significativa: cuidar nuestro entorno.

“Estamos aquí compañeras y compañeros de la Sindicatura y de diferentes áreas del Gobierno Municipal que donaron un poco de su tiempo para participar en esta jornada de limpieza y mantener limpia nuestra ciudad”, expresó Melissa Vásquez.

Agregó que cuando se trabaja en equipo se avanza más rápido, por lo que invitó a las y los morelianos a sumarse a estas jornadas y a seguir cuidando, entre todas y todos, los espacios que hacen de Morelia una ciudad más digna y segura.

Durante la jornada se realizaron trabajos de poda de pasto, retiro de maleza, recolección de basura, poda ligera de árboles y limpieza general del espacio, con el objetivo de mejorar las condiciones del parque y garantizar un mejor lugar para la convivencia y el disfrute de las familias morelianas.

Por lo anterior, el Gobierno de Morelia a cargo del Presidente Alfonso Martínez Alcázar, invita a la ciudadanía a participar en las actividades de esta agenda conmemorativa, pensadas para fortalecer la convivencia, el respeto y la participación de todas y todos.