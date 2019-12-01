Impulsa Sindicatura jornada de limpieza por los Derechos Humanos

Impulsa Sindicatura jornada de limpieza por los Derechos Humanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 13:04:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 06 de diciembre de 2025.- Como parte de la agenda conmemorativa por el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, el Gobierno de Morelia, a través de la Sindicatura, realizó este sábado una Jornada Integral de Limpieza en el Parque Lineal Bicentenario.

Esta actividad comunitaria, encabezada por la Síndica Municipal Susan Melissa Vásquez Pérez, marca el inicio de las acciones dedicadas a los derechos humanos con una tarea sencilla pero muy significativa: cuidar nuestro entorno.

“Estamos aquí compañeras y compañeros de la Sindicatura y de diferentes áreas del Gobierno Municipal que donaron un poco de su tiempo para participar en esta jornada de limpieza y mantener limpia nuestra ciudad”, expresó Melissa Vásquez. 

Agregó que cuando se trabaja en equipo se avanza más rápido, por lo que invitó a las y los morelianos a sumarse a estas jornadas y a seguir cuidando, entre todas y todos, los espacios que hacen de Morelia una ciudad más digna y segura.

Durante la jornada se realizaron trabajos de poda de pasto, retiro de maleza, recolección de basura, poda ligera de árboles y limpieza general del espacio, con el objetivo de mejorar las condiciones del parque y garantizar un mejor lugar para la convivencia y el disfrute de las familias morelianas.

Por lo anterior, el Gobierno de Morelia a cargo del Presidente Alfonso Martínez Alcázar, invita a la ciudadanía a participar en las actividades de esta agenda conmemorativa, pensadas para fortalecer la convivencia, el respeto y la participación de todas y todos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se accidentan peritos que se dirigían a sitio de la explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán
Detienen a hombre con más de 600 dosis de presunta droga en Irapuato, Guanajuato
Gabinete de Seguridad de México despliega investigación tras explosión frente a base policiaca en Coahuayana, Michoacán: Reporta dos muertos y 7 heridos 
Autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinan tras explosión en Coahuayana, Michoacán
Más información de la categoria
Gabinete de Seguridad de México despliega investigación tras explosión frente a base policiaca en Coahuayana, Michoacán: Reporta dos muertos y 7 heridos 
Gobierno de Michoacán lanza operativo aéreo y desata caza a responsables de explosión que dejó un muerto y 10 heridos en Coahuayana
"No vencerán al pueblo de México ni a su presidenta", exclama Sheinbaum en séptimo aniversario de la 4T en el Poder
Confirma SSP Michoacán un muerto y 10 heridos por explosión de coche bomba frente a base policial en Coahuayana
Comentarios