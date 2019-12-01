Impulsa Lucila Martínez actualización del reglamento de estacionamientos y movilidad segura en Morelia

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre 2026.- La actualización del reglamento de estacionamientos y el fortalecimiento de la educación vial forman parte de las propuestas impulsadas por la regidora de Morelia, Lucila Martínez Manríquez, para contribuir al ordenamiento de la ciudad y mejorar las condiciones de movilidad para peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y automovilistas.

Durante la sesión extraordinaria de Cabildo, se aprobó un punto de acuerdo que presentó relacionado con la propuesta de impulsar un nuevo reglamento de estacionamientos, iniciativa que había planteado previamente en agosto, ante la necesidad de revisar una normativa vigente desde 2011 y adecuarla a las nuevas condiciones urbanas de la capital michoacana.

Entre los aspectos que motivan esta propuesta, dijo, se encuentran la actualización de las disposiciones que regulan los estacionamientos, la incorporación de nuevas modalidades de operación y tecnologías de cobro, así como la atención al registro, la regularización y la inspección de estos establecimientos.

En materia de movilidad segura, Lucila Martínez Manríquez recordó que desde febrero de 2025 propuso un programa permanente, integral y progresivo de educación vial, al considerar que las acciones de prevención deben ir más allá de campañas ocasionales e involucrar a la ciudadanía, las instituciones educativas y las autoridades municipales.

La regidora destacó la importancia de recuperar las banquetas para los peatones, ordenar los espacios destinados al ascenso y descenso del transporte público y promover el respeto a las normas de tránsito, especialmente para proteger a niñas, niños, personas mayores y quienes se desplazan por la ciudad en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, reconoció la participación de las comisiones de Desarrollo Urbano y Educación, la Sindicatura Municipal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, así como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en las acciones orientadas a construir una estrategia de movilidad segura y dar seguimiento a los acuerdos establecidos.

Lucila Martínez señaló que estas propuestas buscan contribuir a una Morelia más ordenada y funcional, donde la regulación de los estacionamientos, la educación vial y la recuperación de los espacios públicos se traduzcan en mejores condiciones para quienes viven, trabajan y transitan diariamente por la ciudad.