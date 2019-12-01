Humberto Jiménez llama a la unidad y la paz en el CCXV Aniversario de la Independencia de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 19:11:46

Los Reyes, Michoacán, a 16 de septiembre de 2025.– Con gran participación ciudadana, se conmemoró el CCXV aniversario de la Independencia de México, encabezado por el presidente municipal Humberto Jiménez Solís, acompañado por el síndico, cuerpo de regidores, directoras y directores del Ayuntamiento.

El acto se realizó en el corazón de la ciudad del Valle Esmeralda, donde familias enteras se dieron cita para vivir esta fecha tan significativa que enaltece los valores patrios y fortalece la identidad de las y los reyenses.

En la conmemoración participaron instituciones educativas del municipio, asociaciones civiles, grupos culturales y de servicio, quienes engalanaron el evento con su entusiasmo, mostrando orgullo y respeto por nuestra historia.

El presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, expresó: “hoy recordamos a quienes nos dieron patria y libertad, pero también renovamos nuestro compromiso de trabajar juntos por un municipio donde prevalezcan la paz, la solidaridad y la unión que nos caracteriza.”

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir impulsando las tradiciones cívicas y culturales que unen a la ciudadanía, haciendo un llamado a la paz, la solidaridad y el respeto mutuo para seguir construyendo un municipio más fuerte, unido y próspero para todas y todos.