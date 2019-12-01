Humberto Jiménez gestiona obras para mejorar el acceso al agua y fortalecer la atención a la niñez en Los Reyes

Los Reyes, Michoacán, a 13 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer las acciones encaminadas al desarrollo y bienestar del municipio, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, realizó gestiones ante dependencias estatales y federales en materia de acceso al agua y atención a la niñez.

En ese sentido, el alcalde acudió a las oficinas de la delegación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Michoacán, donde entregó la documentación necesaria para avanzar en la autorización de nuevos pozos profundos en comunidades que presentan necesidades urgentes de abastecimiento y mejora de los servicios en beneficio de miles de familias.

Con ello, el presidente municipal se busca ampliar la infraestructura hidráulica y atender una demanda prioritaria para la población, por lo que gestiona importantes obras para el municipio.

Durante esta gestión, también se inició el proceso de actualización de títulos de agua para diversas localidades, con el fin de brindar certeza jurídica sobre el uso y derechos del recurso. Estas acciones se realizan en coordinación con el Gobierno Federal, con el fin de avanzar en justicia social para las comunidades originarias.

Posteriormente, el presidente municipal se presentó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, donde promovió proyectos orientados al fortalecimiento de servicios públicos. Entre las solicitudes presentadas, destaca la creación de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) para el municipio de Los Reyes, con el propósito de brindar apoyo integral a las niñas, niños y a las familias trabajadoras.

Humberto Jiménez dijo que la propuesta del CECI refleja la convicción de que invertir en la niñez contribuye a la construcción de un entorno social más sólido, justo y con mayores oportunidades para el futuro.

“Estamos gestionando cada proyecto que beneficie a nuestra población, tocando puertas porque creemos en los resultados y porque nuestra gente merece servicios dignos y oportunidades reales”, afirmó el presidente municipal.

Subrayó que son varios los proyectos que se están gestionado que surgen de la población y de las necesidades que se tienen y con el impulso del ayuntamiento, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población, con mayores obras y acciones.