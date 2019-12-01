Hospital de la Mujer, referente en atención a las michoacanas: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- Con 25 años de brindar atención ginecológica, obstétrica y neonatal, el Hospital de la Mujer de Michoacán conmemoró su XXV aniversario, periodo en el que ha registrado 245 mil 34 egresos hospitalarios, 120 mil 994 nacimientos, 70 mil 241 partos y 147 mil 570 procedimientos quirúrgicos.

En representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, reconoció la importancia de esta institución como patrimonio de las y los michoacanos, al destacar que las obras públicas que responden a las necesidades de la población trascienden los periodos de gobierno.

Por su parte, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres destacó el fortalecimiento de áreas como Medicina Materno Fetal, Medicina Crítica Obstétrica, Neonatología, Ginecología Endoscópica, Urología Ginecológica y Senología, así como la incorporación de servicios como el Banco de Leche Humana, la Clínica de Heridas, el módulo MUSA y la Unidad Procuradora de Órganos y Tejidos para Trasplante.

Durante su mensaje, la directora del Hospital de la Mujer, Olivia Aleida Cardoso Navarrete, destacó que contar con una institución especializada ha permitido ampliar la capacidad de atención médica en el estado, de un hospital que inició operaciones en 2001 con 273 trabajadores, actualmente cuenta con una comunidad de aproximadamente mil 278 trabajadoras y trabajadores, cuyo esfuerzo diario sostiene los servicios médicos y administrativos.

En el marco de la conmemoración, se reconoció la vocación y el profesionalismo del personal médico, de enfermería, administrativo y directivo, fundamentales para garantizar la atención de las pacientes.