Helder Valencia plantea para Michoacán la no reelección consecutiva y combatir nepotismo

Morelia, Michoacán, a 2 de abril de 2025.- El diputado local, Helder Valencia Soto propuso reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución del Estado para que pueda aplicarse la no reelección y combatir el nepotismo, como se ha aprobado ya en el ámbito federal.

Al presentar la iniciativa con proyecto de decreto, Valencia Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, argumentó que los tiempos actuales nos obligan a legislar con responsabilidad y prueba de ello, es la directriz que ha marcado la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en este sentido es que dentro de nuestro estado en necesario adoptar las medidas establecidas y poder ordenar nuestra legislación para abonar a la transformación que está teniendo nuestro país.

El diputado local, quien forma parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que atendiendo a la reforma presentada por la Presidenta de la Republica Doctora Claudia Sheinbaum, es que resulta fundamental que el Michoacán se replique lo ya propuesto.

En ese sentido se propone que no podrá ser Gobernadora o Gobernador, Diputada o Diputa Local, Presidenta o Presidente Municipal, Regidora o Regidor, Sindica o Síndico, o Concejal, la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de ese cargo.



Al ser el nepotismo una forma de abuso de poder que socava la confianza en las instituciones y promueve desigualdades, es por ello necesario prohibir esta práctica para eliminar cualquier sesgo o sospecha de ilegitimidad en los cargos de elección popular.

Respecto de la reelección inmediata de legisladores y autoridades aseguró que

en nuestro estado como cuna de la Independencia y la Revolución Mexicana debe de estar acorde a la ideología de la “No reelección”.

“Hoy tenemos que estar conscientes de que la sociedad merece gobiernos de calidad, responsables y enfocados al bien común, y tenemos que ser claros diversos estudios han demostrado que la reelección es una utopía en la rendición de cuentas en México y no representan una mayor cercanía con la ciudadanía”, expresó.

La no reelección es la base sólida para que no se generen grupos que acaparan el poder en unos cuantos, la no reelección obliga a hacer lo mejor posible porque no habrá un segundo o tercer período para corregir lo que no se hizo bien.

“La propuesta de eliminar la reelección consecutiva plantea una oportunidad única para avanzar hacia una democracia más sólida y representativa”, aseveró.

Se propone la reforma a los artículos 20,24 fracciones V y VI; 116,117, 119, fracciones VI y VII ; se adiciona la fracción VII al artículo 25 , fracción III 50 y la fracción 119 , de la Constitución Política del Estado de Michoacán.