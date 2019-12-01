Habrá consulta ciudadana en Querétaro sobre el teleférico: Felifer Macías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 14:34:48

Querétaro, Querétaro, 30 de marzo del 2026.- Como parte de un nuevo esquema de participación que busca involucrar a la población en decisiones de gran impacto para la movilidad de la ciudad, Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, confirmó que si se realizará una consulta ciudadana en torno al proyecto del teleférico, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Como parte de un nuevo esquema de participación que busca involucrar a la población en decisiones de gran impacto para la movilidad de la ciudad, Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, confirmó que si se realizará una consulta ciudadana en torno al proyecto del teleférico.

Explicó que, aunque el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) había señalado que este año no se realizarían mecanismos tradicionales de consulta, el municipio trabaja en un modelo alternativo que permita la participación ciudadana.

“Es mi visión que en este proyecto de amplio calado contemos con toda la participación posible, que se involucren, que opinen”.

No descartó la participación del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en los ejercicios de consulta ciudadana relacionados con el proyecto del teleférico, iniciativa que busca transformar la movilidad en la capital.

Reconoció el interés de la presidenta del IEEQ, Griselda, por fortalecer la participación democrática más allá de los procesos electorales, y subrayó que la administración municipal está convencida de la necesidad del proyecto.

“Queremos socializarlo muy bien para que la gente lo conozca y opine. Es un proyecto que puede cambiar la vida de miles de personas”.

Destacó que, el teleférico permitiría reducir significativamente los tiempos de traslado, por ejemplo, el trayecto de San José el Alto a Plaza Boulevares, que actualmente toma alrededor de 40 minutos, podría realizarse en solo 15 minutos.

Destacó que este tipo de proyectos de amplio alcance ya han sido exitosos en otras partes del país y que, aunque su construcción no concluiría dentro de su administración, se busca sentar las bases para el mediano y largo plazo.

“Querétaro es una ciudad de futuro y debemos planear con visión responsable, más allá de coyunturas políticas”.

La consulta ciudadana, refirió, será parte del proceso de socialización del proyecto, con el objetivo de conocer la opinión de todos los sectores y garantizar que la movilidad en Querétaro se construya con la participación activa de la sociedad.

Adelantó que en la segunda quincena de abril se realizará un evento en el que se presentará un anuncio integral en materia de movilidad en el que se dará a conocer el estatus de proyectos como el sistema de transporte público QroBús, los scooters eléctricos, el transporte gratuito en el centro histórico, así como los programas de transporte escolar, universitario, nocturno y comunitario.

Subrayó que los proyectos ejecutivos del teleférico ya están listos, y que la intención es dar a conocer los avances y abrir el espacio para la opinión ciudadana.

“Queremos que este proyecto se construya con todas las voces, porque se trata de un sistema integral de transporte que conectará el centro de la ciudad con las comunidades”.