¡Grandioso cierre de la  Cabalgata Morelos 2026 en Huetamo!

¡Grandioso cierre de la  Cabalgata Morelos 2026 en Huetamo!
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 08:29:17
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Huetamo, Michoacán, a 26 de octubre 2026.- Una gran fiesta patriótica y cívica se vivió la noche del 25 de octubre en Huetamo, después de un recorrido de 5 días, desde Indaparapeo, luego Charo, Morelia, Acuitzio, Madero, Tacámbaro, Turicato, Nocupetaro y Caracuaro, la Cabalgata Morelos llegó a Huetamo, la capital de la Tierra Caliente. 

Ese recorrido que emula la misma ruta que siguiera Morelos, para levantar las tierras del sur, después de su entrevista con Hidalgo en los límites de Indaparapeo y Charo.

El alcalde de Huetamo, agradeció a todos y cada uno de los que participaron e hicieron posible este espectacular cierre, a los amigos presidentes Janitzio Zavala de Indaparapeo, Sol, jefa de tenencia de Morelia; al presidente de Acuitzio, Adan Guillen; Juan Carlos Gamiño "Camacho" alcalde de Madero; Graciela Hernández presidenta de Turicato; Alejandro Fuerte de Tacámbaro; Fernando Ocampo Mercado de Tuzantla, y a los representantes de Nocupetaro y Carácuaro. A los hombres de a Caballo, a las mujeres y hombres de a pie,

Es ya también una tradición entregar un reconocimiento a huetamenses distinguidos, en esta ocasión se entregaron a  Doña Dionicia Pineda "Doña Nicha", por su participación a lo largo de estas ediciones de la Cabalgata; el Profr. Rodrigo Diaz Godinez, por su destacado trabajo a favor de los pueblos originarios pirindas de Huetamo.

Después del evento,  todos los invitados y publico presente pudieron disfrutar de una gran verbena popular con comidas  típicas de la gastronomía de tierra caliente, haciendo de este, uno de los mejores eventos del año en este municipio.

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