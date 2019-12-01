Gobierno informa a diplomáticos sobre operativo que derivó en la muerte de "El Mencho"

Ciudad de México, a 23 de febrero 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó al cuerpo diplomático acreditado en México y sus representaciones en el exterior sobre el operativo federal en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“La @SRE_mx informa que ha mantenido contacto con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y con todas nuestras representaciones en el exterior, con el objetivo de informar sobre el operativo que se llevó a cabo el día de ayer por fuerzas federales de seguridad”, señaló la dependencia por medio de un mensaje en redes sociales.

Igualmente, en la nota de prensa, la Cancillería destacó que el mensaje transmitido es que el gobierno tiene como prioridad “trabajar por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de los ciudadanos, así como la de todas las personas que se encuentren en territorio nacional”.

El 22 de febrero de 2026, el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales, tras un operativo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, Jalisco.