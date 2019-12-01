Gobierno estatal donará predio del mercado municipal de Sahuayo al Ayuntamiento: Raúl Zepeda

Fecha: 5 de Marzo de 2026
Morelia, Michoacán, a 5 de marzo de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que como parte del proceso de desincorporación de bienes del patrimonio estatal, el predio donde actualmente se ubica el mercado municipal “Morelos” de Sahuayo será donado al Ayuntamiento de dicho municipio.

El encargado de la política interna del estado explicó que esta acción busca brindar certeza jurídica sobre el inmueble, situado entre las calles José María Morelos y Sahagún. Con ello, el gobierno municipal podrá administrar formalmente este espacio que, durante años, ha sido un punto clave para la actividad comercial de la región.

Zepeda Villaseñor destacó que con esta medida se fortalece la coordinación entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, además de garantizar que los espacios públicos destinados a la actividad económica cuenten con la seguridad jurídica necesaria en beneficio de comerciantes y ciudadanía.

Finalmente, el secretario de Gobierno subrayó que la administración estatal llevará a cabo todos los procedimientos correspondientes con transparencia y rendición de cuentas, al tratarse de bienes que pertenecen a las y los michoacanos.

