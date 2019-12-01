Morelia, Michoacán; 23 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por Alfonso Martínez Alcázar, invita a disfrutar de las actividades decembrinas que impulsan la economía local, promueven la construcción de la paz, fortalecen la convivencia familiar y preservan las tradiciones de la ciudad y sus tenencias.

La titular de Fomento Económico (Sefeco), María Guadalupe Herrera Calderón, destacó que estas actividades buscan fortalecer la economía familiar, fomentar la sana convivencia y generar espacios de encuentro que mantengan vivas las tradiciones morelianas.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, aseguró que Policía Morelia brindará acompañamiento y seguridad durante las actividades, tanto a las familias como a los emprendedores.

En este marco, Vanessa Salinas Rodríguez, representante del Bazar Luz de Luna, invitó al 4.º Festival Navideño, del 3 al 5 de diciembre, en la Plaza del Carmen, de 09:00 a 20:00 horas, donde participarán 120 stands y cinco bazares con productos como bisutería, artesanías, mezcal, velas, jabones, amigurumis y decoración de galletas. Además, como parte del festival, se premiará al stand mejor decorado, mediante fotografías publicadas en la página de Sefeco, donde ganará quien obtenga el mayor número de reacciones positivas (me gusta).

También fue anunciado el Primer Festival “Chopeando en tu Tenencia”, que tendrá dos ediciones: la primera se llevará a cabo en la tenencia de Santa María los días 10 y 11 de diciembre, mientras que la segunda, se realizará en Capula los días 19 y 20 de diciembre.

Durante la presentación de este evento, estuvieron presentes Alejandra Acosta Vargas, jefa de tenencia de Santa María de Guido, y Diana Sagrero Landa, jefa de tenencia de Capula, quienes invitaron a asistir y disfrutar de la oferta gastronómica, que reunirá a reunirá a 20 cocineras tradicionales y más de 10 panaderías locales. Y como parte del festival, se realizará la dinámica «El Mejor Chopeo», con la participación del público y tres chefs.

Asimismo, María Reyes Vidales invitó a la 7.ª Caravana Navideña Kombi Beats, que iluminará la avenida Madero el 13 de diciembre, partiendo del Estadio Venustiano Carranza, para concluir frente a la Catedral. En esta actividad, participarán 55 autos clásicos Volkswagen decorados con motivos navideños. durante el recorrido se repartirán dulces y al finalizar cerca de mil juguetes.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con el comercio local, las tradiciones y la construcción de la paz, en beneficio de las familias morelianas.