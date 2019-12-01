Gobierno de Morelia cumple labores de orden y balizamiento en la avenida Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán; 15 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), cumplió labores de orden y balizamiento en la avenida Lázaro Cárdenas, dando prioridad a uno de los ejes de la Cruzada por la Movilidad Segura: proteger al peatón.

Personal de la Dirección de Movilidad de esta dependencia, acompañados por Policía Morelia, llevó a cabo la cobertura de balizamiento irregular sobre las banquetas de esta vialidad, así como aplicación del señalamiento que sí cumple con la normativa para el debido tránsito de la ciudadanía.

Cabe destacar que, como parte de la Cruzada por la Movilidad Segura, ambas dependencias previamente efectuaron notificaciones a los locales que habían balizado sus banquetas para usarlas como estacionamiento, por lo que se les invitó a desistir de esta mala práctica y hacer uso correcto de las aceras.

Tras el incumplimiento de este llamado en algunos puntos, el personal procedió a la cobertura de las señales a ras de piso que no cumplen con la normativa, en el tramo desde la avenida Ventura Puente hasta su cruce con Acueducto.

El objetivo es garantizar condiciones seguras de movilidad para todas las familias que transitan de forma peatonal esta zona de la ciudad y que anteriormente encontraban la acera obstruida por vehículos estacionados.

El Ayuntamiento de Morelia refrenda que seguirá adelante con las labores de la Cruzada por la Movilidad Segura, cuyo fin es dotar buenas condiciones de tránsito para toda la ciudadanía por igual.