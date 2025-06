Gobierno de Fanny pone en marcha programa preventivo de limpieza y desazolve en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán; 03 de junio de 2025.- Con el objetivo de evitar obstrucciones y posibles desbordamientos durante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Apatzingán, encabezado por la presidenta Fanny Arreola, dio inicio al programa preventivo de limpieza y desazolve de arroyos, drenajes y cauces naturales del municipio.

Durante el arranque del programa, que se llevará a cabo en diversos puntos estratégicos de la ciudad, cuadrillas de trabajadores municipales, maquinaria pesada y unidades de recolección realizarán labores de limpieza para retirar residuos sólidos y maleza acumulada en zonas de alto riesgo. Estas acciones tienen como finalidad prevenir inundaciones, proteger la integridad de las familias apatzinguenses y promover un entorno más saludable y ordenado.

Este operativo forma parte de la política de prevención y atención integral que promueve la actual administración municipal, fomentando la participación ciudadana y la corresponsabilidad en el cuidado del medio ambiente y la infraestructura urbana.

La presidenta municipal Fanny Arreola destacó que este programa preventivo es resultado de una estrategia de colaboración con ciudadanos de Apatzingán, quienes han facilitado la maquinaria necesaria para atender los puntos de mayor riesgo.

“Esta maquinaria no es propiedad del ayuntamiento, es parte de un convenio de contratación y colaboración con gente comprometida con su comunidad. Nuestro objetivo es prepararnos con responsabilidad ante las lluvias, huracanes y fenómenos meteorológicos que se avecinan. Queremos soluciones permanentes, no temporales, pero también somos conscientes de que los recursos no siempre alcanzan. Por ello, estamos priorizando zonas urbanas clave para traslados médicos y escolares, así como caminos rurales que sostienen nuestra economía”.

El Gobierno de Apatzingán exhorta a la población a evitar tirar basura en espacios públicos, canales y alcantarillas, recordando que la prevención es una responsabilidad compartida que ayuda a construir una ciudad más segura y resiliente para todas y todos.