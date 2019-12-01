Gobernadora alerta por posible infiltración del crimen en ligas deportivas de Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 12:19:48

Guanajuato, Guanajuato, a 3 de julio 2026.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Denise García Muñoz Ledo, indicó que se investiga la posibilidad de que grupos criminales se hayan infiltrado en las ligas deportivas del estado.

Lo anterior al referirse a las recientes masacres registradas en campos deportivos de Celaya, Irapuato y Salamanca.

Por lo anterior, la mandataria estatal de extracción panista informó que dio instrucciones para reforzar las acciones de vigilancia y seguridad en eventos deportivos locales, así como inhibir la venta de alcohol y drogas.

“No se puede permitir la venta de alcohol, por supuesto, y mucho menos que haya consumo de drogas en estos espacios. Que bueno, sobre todo, el llamado a que sigan siendo espacios de convivencia social en donde las familias puedan estar tranquilas, y que se investigue cualquier vínculo que pueda haber de los organizadores de estas ligas con la delincuencia”, dijo la gobernadora García Muñoz Ledo.

Además, indicó que desde el Consejo Estatal de Seguridad se ha entablado comunicación con los alcaldes para visibilizar los espacios deportivos en los cuales se debe poner mayor atención.