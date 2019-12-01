Giulianna Bugarini consolida la red más grande de organización y liderazgos en Morelia

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2026.- Con presencia en colonias, comunidades y tenencias de la capital michoacana, la diputada local Giulianna Bugarini destacó que cuenta con una estructura territorial integrada por liderazgos ciudadanos y personas que participan activamente en la organización de Morena en Morelia. Señaló que esta red se ha construido a través de años de trabajo, recorridos casa por casa y encuentros directos con las familias morelianas, lo que le ha permitido mantener comunicación constante con distintos sectores de la población.

La legisladora, fundadora de Morena, consejera nacional y primera mujer en dirigir el partido en Michoacán, aseguró que su trabajo territorial va más allá de las reuniones políticas, pues se mantiene presente en las calles, escuchando necesidades y acompañando las demandas ciudadanas. Bugarini sostuvo que la organización y la participación de las y los morelianos son fundamentales para dar continuidad al proyecto de transformación en la capital michoacana.