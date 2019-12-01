Gestiona Gladyz Butanda anuencia municipal para Teleférico de Morelia

Gestiona Gladyz Butanda anuencia municipal para Teleférico de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 18:42:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de agosto de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, gestionó ante autoridades del ayuntamiento y el cabildo moreliano las anuencias municipales que se requieren para la edificación del teleférico, luego de informar los avances que presenta el proyecto.

En la reunión, donde estuvo presente el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la funcionaria estatal expuso que la construcción de este nuevo medio de transporte presenta un avance del 37.15 por ciento, ante lo que urgió la necesidad de obtener las anuencias municipales requeridas para seguir avanzando en el proyecto.

“Estamos aquí para resolver dudas sobre el teleférico de Morelia y también para aclarar que no existen inconformidades vecinales, contamos con la anuencia de la mayoría de los propietarios de las viviendas aledañas a las torres que se están construyendo y, sobre todo, con el respaldo de la ciudadanía, porque las y los morelianos demandan un servicio de transporte eficiente, ecológico y digno”, señaló la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.

En respuesta a ello, el presidente municipal de Morelia afirmó que la administración a su cargo no “lucrará políticamente” con el proyecto, al momento de señalar que se garantizarán todas las facilidades administrativas para que la construcción del teleférico avance con normalidad, siempre y cuando se cumpla con los dictámenes de Protección Civil correspondientes. 

Gladyz Butanda subrayó que la dependencia a su cargo responderá con lo que le corresponde, en términos administrativos, y se comprometió a revisar que las empresas responsables atiendan los requerimientos del ayuntamiento en las 21 torres del teleférico que necesitan anuencia municipal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dictan condena de 30 años de prisión a Sergio “V”: enfermero que abuso sexualmente de dos adultas mayores en Sonora
Ultiman a tiros a un individuo en Zacán, Michoacán 
Detienen a Pablo “N”, policía municipal señalado por el asesinato de una familia en Jalisco; suman cuatro elementos detenidos por el caso
Vecinos detienen y golpean a sujeto que intentó abusar de tres menores de edad en Hidalgo 
Más información de la categoria
Formaliza SSP Michoacán nombramiento de Israel Vega Rodríguez como nuevo Subsecretario de Investigación Especializada
Silvano Aureoles reta a la justicia; no se presenta a audiencia por delitos de peculado y asociación delictuosa
Caen 13 presuntos responsables del asesinato de manos derechas de Clara Brugada en CDMX
Liberan a aficionados de Tigres tras riña en partido vs América; seguirán su proceso en sus casas
Comentarios