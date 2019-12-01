Gestiona Gladyz Butanda anuencia municipal para Teleférico de Morelia

Morelia, Michoacán, a 20 de agosto de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, gestionó ante autoridades del ayuntamiento y el cabildo moreliano las anuencias municipales que se requieren para la edificación del teleférico, luego de informar los avances que presenta el proyecto.

En la reunión, donde estuvo presente el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la funcionaria estatal expuso que la construcción de este nuevo medio de transporte presenta un avance del 37.15 por ciento, ante lo que urgió la necesidad de obtener las anuencias municipales requeridas para seguir avanzando en el proyecto.

“Estamos aquí para resolver dudas sobre el teleférico de Morelia y también para aclarar que no existen inconformidades vecinales, contamos con la anuencia de la mayoría de los propietarios de las viviendas aledañas a las torres que se están construyendo y, sobre todo, con el respaldo de la ciudadanía, porque las y los morelianos demandan un servicio de transporte eficiente, ecológico y digno”, señaló la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.

En respuesta a ello, el presidente municipal de Morelia afirmó que la administración a su cargo no “lucrará políticamente” con el proyecto, al momento de señalar que se garantizarán todas las facilidades administrativas para que la construcción del teleférico avance con normalidad, siempre y cuando se cumpla con los dictámenes de Protección Civil correspondientes.

Gladyz Butanda subrayó que la dependencia a su cargo responderá con lo que le corresponde, en términos administrativos, y se comprometió a revisar que las empresas responsables atiendan los requerimientos del ayuntamiento en las 21 torres del teleférico que necesitan anuencia municipal.