Gaby Molina da resultados: líderes

Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 2026.- En recientes encuentros con liderazgos de distintos sectores de Michoacán, ha coincidido el reconocimiento al trabajo de Gaby Molina en el servicio público, su capacidad de planeación y organización, así como su cercanía con las comunidades. Hay resultados en educación, cultura, defensa de los derechos de las mujeres, entre otros.

En el ámbito educativo, durante su gestión se consolidaron cuatro ciclos escolares completos y se avanzó en la justicia laboral para más de 72 mil trabajadoras y trabajadores de la educación, con el pago oportuno de sus salarios. A estos resultados se suma el acceso a becas para más de 800 mil estudiantes en Michoacán, acciones que fortalecen la educación pública, los derechos laborales y las oportunidades para niñas, niños y jóvenes, destacó Aned Álvarez, integrante de la Red Magisterial por México.

Carmen Aguilar, fundadora de la Feria del Libro en Tacámbaro, reconoció la importancia de vincular la gestión pública con la cultura y el aprendizaje, así como el programa más grande de los últimos años en fomento a la lectura “En Michoacán se lee”, sin dejar de lado la creación de una editorial del estado “Cuarta República”.

Martín Méndez Solorio, representante de la Unión General de Obreros y Campesinos del Estado de Michoacán (UGOCEM), destacó la atención a las necesidades de los sectores sociales y productivos. Alberto Ríos, fundador de Morena en Tangamandapio, señaló la importancia de la experiencia política, el conocimiento del territorio y la organización comunitaria.

Desde la defensa de los derechos humanos, Circe López, activista por los derechos de las mujeres, subrayó la importancia de que el camino de Gaby Molina mantenga sensibilidad ante las causas sociales y contribuya a impulsar condiciones de igualdad y justicia. Las voces de estos liderazgos, evidencian una trayectoria que combina experiencia institucional, diálogo con diversos sectores y atención a los desafíos dando resultados.