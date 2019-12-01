Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- Gaby Molina celebró el nombramiento de la michoacana Elvira Méndez Bautista al frente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), al considerar que representa un avance para la inclusión de los pueblos originarios en los espacios de toma de decisiones.

Señaló que la transformación del país debe construirse con todas las voces, especialmente las de comunidades históricamente excluidas. Recordó que, durante su etapa como diputada local, impulsó la aprobación de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado de Michoacán de Ocampo, una legislación pionera en su tipo. Subrayó que no basta con reconocer la diversidad cultural, sino que es necesario garantizar representación y participación efectiva en las instituciones, como lo impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Gaby Molina reconoció la trayectoria de Méndez Bautista, mujer purépecha originaria de Cheranástico, municipio de Paracho. Es licenciada en Psicología Educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y maestra en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue integrante del Consejo Mayor de su comunidad y directora de Universidades Interculturales de la Subsecretaría de Educación Superior.

El nombramiento se formalizó el pasado 23 de noviembre, cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, le dio posesión como titular del Conapred, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Para la exsecretaria de Estado, que una mujer michoacana y purépecha encabece este organismo nacional representa un paso importante para abrir espacios, reconocer capacidades y garantizar que los pueblos originarios participen en las decisiones públicas.