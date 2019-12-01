Fortalece Raúl Morón unidad y cercanía con el pueblo de Michoacán

Uruapan, Mich., a 13 de abril de 2026.- Como parte de los esfuerzos por construir la unidad entre todos los sectores y aristas de la población, el senador de Morena Raúl Morón Orozco retomó sus recorridos por la geografía michoacana, al sostener encuentros con liderazgos políticos y sociales de los municipios de Morelia, Uruapan y Zitácuaro.

En dichos encuentros, Raúl Morón llamó a redoblar esfuerzos en favor de la Cuarta Transformación y coloco a la unidad como el factor trascendental que ayudará a profundizar el movimiento en todo el estado, por lo cual giró instrucciones para favorecer su construcción.

Señaló que cumplirá a cabalidad con su agenda legislativa en el Senado de la República para impulsar temas de gran importancia para Michoacán y su gente, como el fortalecimiento y la conquista de derechos en el campo, ampliación del acceso a servicios de salud e impulso a todos los niveles de educación.

Finalmente refrendó que el pueblo de Michoacán apoya de manera incondicional a la Presidenta Claudia Sheinbaum y reconoció los grandes avances que el país ha tenido en los primeros 18 meses de su administración y su liderazgo ante las coyunturas locales e internacionales.