Fortalece Raúl Morón unidad y cercanía con el pueblo de Michoacán

Fortalece Raúl Morón unidad y cercanía con el pueblo de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 09:11:43
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Uruapan, Mich., a 13 de abril de 2026.- Como parte de los esfuerzos por construir la unidad entre todos los sectores y aristas de la población, el senador de Morena Raúl Morón Orozco retomó sus recorridos por la geografía michoacana, al sostener encuentros con liderazgos políticos y sociales de los municipios de Morelia, Uruapan y Zitácuaro.

En dichos encuentros, Raúl Morón llamó a redoblar esfuerzos en favor de la Cuarta Transformación y coloco a la unidad como el factor trascendental que ayudará a profundizar el movimiento en todo el estado, por lo cual giró instrucciones para favorecer su construcción.

Señaló que cumplirá a cabalidad con su agenda legislativa en el Senado de la República para impulsar temas de gran importancia para Michoacán y su gente, como el fortalecimiento y la conquista de derechos en el campo, ampliación del acceso a servicios de salud e impulso a todos los niveles de educación.

Finalmente refrendó que el pueblo de Michoacán apoya de manera incondicional a la Presidenta Claudia Sheinbaum y reconoció los grandes avances que el país ha tenido en los primeros 18 meses de su administración y su liderazgo ante las coyunturas locales e internacionales.

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