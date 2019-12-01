Fortalece gobierno de Quiroga coordinación con comunidad educativa para próximos eventos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 13:53:22
Quiroga, Michoacán, a 5 de marzo del 2026.- Con el compromiso de impulsar la educación y promover la participación de la comunidad escolar en las actividades del municipio, la presidenta municipal Alma Mireya González Sánchez encabezó una reunión de trabajo con maestras y maestros de diversos planteles educativos.

Durante el encuentro se revisaron detalles de organización para los próximos eventos que se llevarán a cabo en el municipio, en los que participarán estudiantes, docentes y autoridades educativas, con el propósito de fomentar la convivencia, el aprendizaje y la participación social.

La alcaldesa reconoció la disposición y compromiso del magisterio de Quiroga, destacando que su trabajo es fundamental para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

“Gracias a la comunidad educativa de Quiroga por su entrega, trabajo y colaboración; son pieza fundamental para seguir fortaleciendo nuestras actividades”, expresó.

Asimismo, reiteró que su administración continuará trabajando de la mano con el sector educativo para impulsar acciones que contribuyan al desarrollo integral de la niñez y juventud del municipio.

