Fortalece Gobierno de Quiroga apoyo a estudiantes con transporte gratuito a Morelia y convoca a inscribirse

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 10:59:30

Quiroga, Michoacán, a 9 de abril del 2026.– Con el objetivo de impulsar la educación y respaldar la economía de las familias, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, anunció el arranque del programa de traslado escolar gratuito a Morelia.

La alcaldesa destacó que este programa representa un apoyo directo para las y los jóvenes que diariamente realizan un esfuerzo para continuar con su formación académica fuera del municipio, facilitando su acceso a centros educativos y reduciendo los gastos de transporte.

“En Quiroga le apostamos a la educación. Con este programa apoyamos a nuestras y nuestros estudiantes y también a la economía de sus familias, porque sabemos que estudiar sí cuesta y queremos que nadie se quede atrás”, expresó.

El servicio iniciará este lunes 13 de abril, con salidas todos los lunes a las 6:00 de la mañana desde la Presidencia Municipal de Quiroga, permitiendo a las y los estudiantes trasladarse de manera segura y gratuita a la capital del estado.

Las y los interesados deberán acudir a la Dirección de Comunicación Social para tramitar y recoger su credencial sin costo, la cual les permitirá asegurar su lugar en el transporte.

Con este tipo de programas, la administración municipal continúa generando oportunidades para las juventudes, facilitando su acceso a la educación y contribuyendo a su desarrollo académico y personal.