Fiscalía Querétaro con comunicación constante con colectivos de búsqueda: Víctor Hernández

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 13:33:25

Querétaro, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que la institución mantiene comunicación constante con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, aunque aclaró que en la jornada no participaron directamente, pues estuvo acompañada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Explicó que, a través de la vicefiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, se sostuvo un enlace permanente con las organizaciones que encabezaron la actividad, en la que se reportó el hallazgo de prendas y posibles restos óseos.

El lunes pasado y hasta el 14 del mes en curso, el Colectivo Desaparecidos Querétaro mantiene una jornada de búsqueda de restos óseos en Barranca de Cochero en el municipio de San Juan del Río.

Respecto al número de hallazgos, De Jesús Hernández señaló que no se dará una cifra para evitar imprecisiones, ya que cada caso requiere un procesamiento pericial que permita determinar si los restos corresponden a una misma persona.

“La realidad es que seguimos trabajando y es todo un procesamiento pericial para poder identificar en aquellos casos en los que hemos podido obtener hallazgos positivos, si corresponden a la misma persona”.

El fiscal agradeció la colaboración de los colectivos, quienes aportan información que permite integrar o abrir carpetas de investigación y avanzar en la judicialización de asuntos relacionados con la desaparición de personas.

Esta mañana, integrantes del Colectivo Desaparecidos Querétaro confirmaron el hallazgo de un resto óseo correspondiente a una costilla humana, el cual fue procesado y embalado por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis genético, confirmó Yadira González Hernández, vocera del colectivo.