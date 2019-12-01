Filtros de seguridad y obras públicas, acuerdos entre SEGOB, FGE y alcalde de Uruapan

Morelia, Michoacán, a 18 de septiembre del 2025. - El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, y el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, sostuvieron una reunión con el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, para abordar temas de seguridad en el municipio, esto tras el asesinato de un elemento de la policía municipal ocurrido el pasado fin de semana.

De acuerdo con lo publicado por el edil en sus redes sociales, se definieron medidas conjuntas que contemplan la instalación de filtros de vigilancia en las entradas y salidas de la ciudad. Estos operativos contarán con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, con el fin de fortalecer la seguridad en la ciudad de.

También, informó que se dará seguimiento a las investigaciones relacionadas con el homicidio del policía municipal; señaló que los individuos abatidos este miércoles por elementos del Ejército en la comunidad de Caltzontzin podrían tener relación con el caso, aunque destacó que seguirá la investigación.

En el ámbito de infraestructura, Carlos Manzo mencionó que se asumieron compromisos de obra pública en la localidad. Precisó que solo en caso de observar avances reales en estas acciones se reactivará el proyecto del Teleférico de Uruapan, y advirtió que, de no cumplirse, se tomará medidas más radicales.