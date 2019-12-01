FGE Querétaro recibe 4 denuncias por conflicto entre comerciantes y personal municipal

Querétaro, Querétaro, a 10 de diciembre 2025.- Son cuatro las denuncias que recibió la Fiscalía General del Estado, derivadas del conflicto que se registró el pasado fin de semana entre comerciantes y personal de inspección municipal en el Centro Histórico, confirmó Víctor Antonio de Jesús Hernández, titular de la dependencia estatal.

“Hasta el momento se han recibido tres denuncias por parte de artesanos y una más por parte del municipio. Las investigaciones se han abierto por lesiones ocasionadas durante los hechos, así como por el actuar de servidores públicos que participaron en el operativo de inspección y retiro de comerciantes”.

Esto, tras el enfrentamiento entre comerciantes ambulantes de artesanías de la asociación Coindepromix e inspectores municipales del comercio en la vía pública el cual ocurrió la tarde del sábado 6 de diciembre, cuando elementos municipales trataron de decomisar mercancías que los comerciantes expenden en las inmediaciones de la calle 5 de Mayo, a unos metros de la Plaza de Armas. En la riña, de acuerdo a videos divulgados en redes sociales, se observa como un inspector patea a una persona que se encuentra tirada en el piso.

Destacó que se debe investigar la aplicación de los protocolos correspondientes y la intervención de quienes, en su caso, tenían la condición de servidores públicos y si se determina alguna conducta atribuible, deberán responder.

Explicó que aún se procesan imágenes y testimonios para esclarecer lo ocurrido, por lo que no se ha confirmado el número total de personas lesionadas, sin embargo, reconoció que algunas víctimas presentan heridas que podrían dejar marcas permanentes en el rostro.

Respecto a investigaciones previas por enfrentamientos similares entre inspectores y comerciantes, recordó que las carpetas iniciadas continúan en trámite y que, en su momento, se emitirá la resolución correspondiente.

Finalmente, aseguró que la Fiscalía no dejará de llegar al fondo del asunto y que se agotarán todas las diligencias necesarias para determinar responsabilidades, tanto de particulares como de servidores públicos.

Los comerciantes llevan ya meses exigiendo espacios dignos para la comercialización de sus mercancías. Sin embargo, no han llegado a acuerdos con el municipio de Querétaro. En meses anteriores ya habían incrementado el nivel de la protesta cerrando las calles de Pasteur y 5 de Mayo.

Suspenden a funcionario municipal por patear a comerciante

Un funcionario adscrito a Inspección Municipal del Comercio en la Vía Pública fue suspendido después de patear en el piso a un comerciante de artesanías durante la riña entre inspectores y comerciantes ambulantes de artesanías; suscitada el pasado sábado 6 de diciembre en la capital del estado, confirmó Federico De Los Cobos, secretario de Gobierno del municipio de Querétaro.

“En el municipio de Querétaro no toleramos ningún abuso de autoridad, por eso, la persona que aparece en un video, agrediendo a otra en el piso ha sido suspendida de manera inmediata de su cargo. Y su caso ya está en manos del órgano Interno de Control para que se determine la responsabilidad correspondiente”.