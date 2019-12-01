Feria navideña de adopción en Morelia: 20 lomitos y michis buscan familia para cerrar el 2025

Feria navideña de adopción en Morelia: 20 lomitos y michis buscan familia para cerrar el 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 11:02:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 5 de diciembre de 2025.- Este domingo 7 de diciembre, en pleno Centro Histórico, la magia decembrina tendrá un matiz peludo, pues más de 15 lomitos y michis rescatados participarán en la octava feria de adopción, una edición navideña que aspira a darles la oportunidad de despedir el 2025 siendo parte de un hogar.

Desde las 12:00 hasta las 17:00 horas, los peluditos aguardarás pacientemente en el estacionamiento de la institución educativa Nova Spania, ubicada en Fray Antonio de San Miguel 173, lugar donde la asociación civil La Casita de Frijol y Tadeo reunirá a familias interesadas en adoptar.

Antes de presentar a los peludos, la presidenta de la asociación, Ángeles Rojas, hizo un llamado a la población, recordando que estos lomitos y michis han sido víctimas de abandono y maltrato, pero aún conservan la esperanza de un futuro distinto.

Pidió especialmente que la ciudadanía se dé la oportunidad de conocerlos, pues hay opciones para todos los gustos, desde quienes buscan energía y aventuras hasta quienes prefieren calma y ternura.

“Tenemos desde los más activos para deportistas que gustan salir a correr y caminar al aire libre o explorar nuevos lugares, así como aquellos de extrema tranquilidad que solo disfrutan de una camita al lado de una familia donde puedan brindar y recibir amor”, señaló.

Son casi una veintena de pequeños que sueñan con pasar la Navidad acompañados, no en un refugio, y aguardan que la temporada sea el inicio de una historia distinta para cada uno.

¡Te esperamos, no faltes! 

POR UN MICHOACÁN LIBRE DE CRUELDAD ANIMAL

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean domicilio del Fraccionamiento Acanto I en Zamora, Michoacán; presuntamente privaron de la libertad a un joven
Tráiler sale del camino y vuelca en el libramiento Norponiente del municipio de Querétaro
Detienen y vinculan a proceso a hombre por maltrato animal en contra tres gatos en Tamaulipas
Hallan "Barrancas de la muerte" en Puebla; grupos criminales las utilizan para deshacerse de cuerpos
Más información de la categoria
Muere el comediante mexicano Eduardo Manzano, uno de los 'Polivoces'
Claudia Sheinbaum arriba al sorteo del Mundial 2026; se encontrará por primera vez con Trump de manera presencial
Hallan "Barrancas de la muerte" en Puebla; grupos criminales las utilizan para deshacerse de cuerpos
México a la expectativa rumbo al Mundial 2026: afición nerviosa ante el sorteo y mal desempeño
Comentarios