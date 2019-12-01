Feria navideña de adopción en Morelia: 20 lomitos y michis buscan familia para cerrar el 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 11:02:20

Morelia, Michoacán, a 5 de diciembre de 2025.- Este domingo 7 de diciembre, en pleno Centro Histórico, la magia decembrina tendrá un matiz peludo, pues más de 15 lomitos y michis rescatados participarán en la octava feria de adopción, una edición navideña que aspira a darles la oportunidad de despedir el 2025 siendo parte de un hogar.

Desde las 12:00 hasta las 17:00 horas, los peluditos aguardarás pacientemente en el estacionamiento de la institución educativa Nova Spania, ubicada en Fray Antonio de San Miguel 173, lugar donde la asociación civil La Casita de Frijol y Tadeo reunirá a familias interesadas en adoptar.

Antes de presentar a los peludos, la presidenta de la asociación, Ángeles Rojas, hizo un llamado a la población, recordando que estos lomitos y michis han sido víctimas de abandono y maltrato, pero aún conservan la esperanza de un futuro distinto.

Pidió especialmente que la ciudadanía se dé la oportunidad de conocerlos, pues hay opciones para todos los gustos, desde quienes buscan energía y aventuras hasta quienes prefieren calma y ternura.

“Tenemos desde los más activos para deportistas que gustan salir a correr y caminar al aire libre o explorar nuevos lugares, así como aquellos de extrema tranquilidad que solo disfrutan de una camita al lado de una familia donde puedan brindar y recibir amor”, señaló.

Son casi una veintena de pequeños que sueñan con pasar la Navidad acompañados, no en un refugio, y aguardan que la temporada sea el inicio de una historia distinta para cada uno.

