Fanny Arreola inaugura el Bioparque Chandio, símbolo de bienestar para las nuevas generaciones.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 15:17:51

Apatzingán, Michoacán, 05 de marzo de 2026.- En el marco de la inauguración del Bioparque Chandio, la presidenta municipal Fanny Arreola calificó la consolidación de este proyecto como un acto de justicia social para las familias de Apatzingán, especialmente para las nuevas generaciones.

Durante su intervención, recordó que el 22 de octubre de 2024 fue la fecha en la que nació formalmente la iniciativa, cuando se presentó el proyecto que hoy se convierte en una realidad para el municipio. Subrayó que los actos de justicia no solo provienen de las instituciones que los imparten, sino que pueden materializarse cuando se recuperan espacios públicos y se devuelven a la ciudadanía.

La alcaldesa destacó que en Apatzingán habitan más de 127 mil personas, de las cuales más de 60 mil son niñas, niños y jóvenes, por lo que este espacio representa una oportunidad para fortalecer el deporte, la cultura y la convivencia social.

“Este es un acto de justicia para nuestra gente”, expresó al enfatizar que el Bioparque Chandio debe convertirse en un punto de encuentro donde las juventudes puedan cultivar su espíritu y elegir caminos de bienestar.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, señalando que la coordinación entre niveles de gobierno demuestra que la honestidad y el trabajo en equipo generan resultados concretos para la región de Tierra Caliente.

La presidenta también agradeció el trabajo de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, Gladis Butanda Macías, resaltando su compromiso con la región y el liderazgo de mujeres en proyectos estratégicos de infraestructura.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar el nuevo espacio, señalando que su preservación es una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad.

Con esta obra, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de gestionar proyectos que fortalezcan el tejido social y generen oportunidades para el desarrollo integral del municipio.