Fabiola Alanís reafirma en Pátzcuaro la cercanía de la 4T con las comunidades indígenas, jóvenes y mujeres

Pátzcuaro, Michoacán, a 2 de marzo de 2026.- En gira de trabajo por tenencias y comunidades de Pátzcuaro, la diputada Fabiola Alanís, junto con el diputado Antonio Salvador Mendoza Torres, presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso del Estado, reiteró la cercanía y el compromiso del movimiento de la Cuarta Transformación con la gente, particularmente con los pueblos originarios, las juventudes y las mujeres.



Durante encuentros con habitantes y autoridades comunitarias, la legisladora subrayó que el proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene como eje central el bienestar de quienes históricamente han sido excluidos del desarrollo.



“La transformación no se construye desde los escritorios, se construye caminando las comunidades, escuchando y atendiendo las necesidades reales de la gente”, expresóFabiola Alanís ante pobladores de distintas tenencias del municipio.



En el recorrido se abordaron las acciones del Plan Michoacán orientadas a impulsar el desarrollo integral en comunidades indígenas, fortalecer la infraestructura social y productiva, y generar oportunidades para jóvenes y mujeres. La diputada destacó que el turismo comunitario, el rescate de tradiciones y el fortalecimiento de proyectos productivos locales son claves para detonar bienestar en la región lacustre.



Por su parte, el diputado Antonio Mendoza enfatizó la importancia de consolidar a Pátzcuaro y sus comunidades como referentes de turismo cultural y sostenible, garantizando que el crecimiento económico se traduzca en beneficios directos para las familias.



Fabiola Alanís sostuvo que el Congreso de Michoacán ha impulsado una agenda de desarrollo, justicia social, acceso a la educación, impulso al deporte y programas de apoyo a mujeres emprendedoras, así como de políticas públicas que fortalezcan la autonomía y los derechos de los pueblos originarios.



“La Cuarta Transformación tiene claro que no puede haber desarrollo sin inclusión. Las comunidades indígenas, las mujeres y las juventudes son el corazón de este proyecto”, afirmó.



Finalmente, reiteró que el trabajo coordinado entre el Congreso, el gobierno del estado y la federación permitirá consolidar acciones que generen oportunidades reales y sostenibles para Pátzcuaro y sus comunidades, bajo una visión de desarrollo con identidad, dignidad y justicia social.