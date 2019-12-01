Fabiola Alanís: El deporte es clave para construir paz; celebra impulso a espacios deportivos en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 09:51:29
Morelia, Michoacán, a 5 de diciembre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís resaltó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y el Presupuesto 2026 colocan al deporte como uno de los principales motores para reconstruir el tejido social, especialmente entre la niñez y la juventud, por ello, en el marco del sorteo mundialista, llamó a aprovechar la energía social que genera el futbol para unir a las comunidades y fortalecer la cultura de paz.

“Cuando un niño o una niña tiene una cancha cerca, tiene una oportunidad; cuando un joven encuentra un equipo, encuentra un rumbo, por eso el deporte es un eje real de transformación y un camino directo hacia la paz”, afirmó.

Fabiola Alanís explicó que el plan incluye la construcción y rehabilitación de espacios deportivos, la creación de Centros Comunitarios de Alto Rendimiento, y programas para incentivar la actividad física de miles de niños, niñas y jóvenes en zonas rurales y urbanas.

Destacó que el Presupuesto 2026 contempla recursos específicos para mejorar infraestructura deportiva, ampliar circuitos de atletismo y futbol, y fortalecer la coordinación con municipios para garantizar espacios seguros e iluminados.

“La Presidenta Claudia Sheinbaum está impulsando un modelo integral: educación, cultura, deporte y oportunidades. Ese es el corazón de un proyecto que aleja a los jóvenes del riesgo y los acerca al futuro”, subrayó.

Fabiola Alanís llamó a que el entusiasmo mundialista sirva como recordatorio de que el deporte une, inspira y salva vidas: “En cada barrio donde una cancha revive, también vuelve la esperanza”.

