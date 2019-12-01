Fabiola Alanís crece con firmeza rumbo a 2027 y se consolida como la opción más competitiva de las mujeres en Morena: Demoscopia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 09:08:39

Morelia, Michoacán, a 20 de abril de 2026.– La más reciente medición de Demoscopia confirma un reacomodo clave en la contienda interna de Morena rumbo a 2027: la diputada Fabiola Alanís se posiciona como la figura femenina con mayor crecimiento sostenido y como una de las opciones con mayor viabilidad política dentro del movimiento.

De acuerdo con los datos, Fabiola Alanís alcanza el 15.6% de preferencia, colocándose en una posición estratégica dentro de la competencia interna, pero más relevante aún, mostrando una tendencia ascendente que contrasta con el desgaste de otros perfiles.

En el mismo ejercicio, perfiles como Raúl Morón Orozco registran una caída en su posicionamiento, evidenciando un estancamiento que limita su capacidad de crecimiento hacia nuevos segmentos del electorado. De igual forma, Gladyz Butanda muestra una disminución en su respaldo, lo que refleja una pérdida de tracción en la opinión pública.

En contraste, el crecimiento de Fabiola Alanís no es circunstancial. Responde a una construcción política basada en agenda, territorio y consistencia discursiva, particularmente en temas de derechos de las mujeres, bienestar social y cohesión comunitaria, lo que le permite conectar con sectores estratégicos del electorado.

Además, su perfil presenta una ventaja cualitativa: es una figura que no polariza al interior del movimiento, lo que la coloca como una opción viable para construir acuerdos y garantizar unidad en Morena, un factor determinante en el proceso de definición de candidaturas.

Más allá de los números, la tendencia clara a favor de Fabiola Alanís crece, se consolida y se perfila como la alternativa femenina más sólida y competitiva rumbo a la gubernatura de Michoacán en 2027.