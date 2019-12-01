Fabiola Alanís: Beca Gertrudis Bocanegra, un respaldo histórico a las y los jóvenes de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 11:37:57

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.– La diputada Fabiola Alanís informó que ya se encuentra abierto el registro a la Beca Gertrudis Bocanegra, un programa de apoyo educativo impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado señaló que esta beca está dirigida a jóvenes de educación superior y representa un respaldo directo para que las y los estudiantes puedan continuar sus estudios, sin que la falta de recursos sea un obstáculo para su formación profesional.

Fabiola Alanís destacó que la Beca Gertrudis Bocanegra beneficiará a más de 80 mil jóvenes michoacanos, con una inversión superior a los 6 mil 300 millones de pesos, consolidándose como uno de los programas educativos más importantes en la historia del estado.

“La educación es la base para la construcción de la paz. Esta beca es una muestra clara de que el Gobierno de México cree en sus jóvenes y está invirtiendo en su futuro”, afirmó la legisladora.

Agregó que este programa forma parte de una política integral que ha permitido que en Michoacán más de 892 mil estudiantes cuenten hoy con algún tipo de beca, fortaleciendo el derecho a la educación y reduciendo la desigualdad social.

La diputada invitó a las y los jóvenes interesados a consultar los requisitos y realizar su registro a través del portal oficial del Gobierno de Michoacán:

https://www.michoacan.gob.mx

Finalmente, Fabiola Alanís reiteró que el Congreso del Estado continuará respaldando las acciones del Gobierno Federal que fortalecen la educación, promueven oportunidades para las juventudes y contribuyen a la transformación y pacificación de Michoacán.