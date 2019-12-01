Evalúa Ayuntamiento de Querétaro ajustes al protocolo vigente para establecimientos de hospedaje, para prevenir el ingreso de menores a hoteles y moteles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 18:32:19
Querétaro, Querétaro, a 13 de noviembre de 2025.- El gobierno municipal de Querétaro evalúa ajustes al protocolo vigente para establecimientos de hospedaje, con el fin de prevenir el ingreso de menores de edad a hoteles y moteles, así como fortalecer las medidas contra la violencia sexual infantil.

El titular de la Secretaría de Gobierno municipal, Federico de los Cobos y Vega, informó que se revisan posibles sanciones y nuevas disposiciones, entre ellas la obligatoriedad de presentar una identificación oficial al solicitar una habitación en moteles, tal como ya ocurre en hoteles.

“Ya existe un protocolo, todos lo conocemos. Para empezar, en los hoteles no puedes solicitar una habitación si no presentas una identificación; desde ahí está el primer filtro”, explicó el funcionario.

De los Cobos y Vega señaló que, en caso de detectar la presencia de un menor en estos establecimientos, se contempla la posibilidad de dar aviso inmediato al número de emergencias 911 para que se investigue la situación.

La propuesta de reforma también plantea que los negocios del ramo cuenten con un protocolo de prevención contra la violencia sexual infantil y que coloquen letreros visibles en la recepción que expresen una política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas.

