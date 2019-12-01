Estrategia de seguridad no debe bajar la guardia: Ernesto Núñez Aguilar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 15:45:54

Morelia, Michoacán, a 06 de diciembre de 2025.- El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar hizo un llamado a mantener y reforzar la estrategia de seguridad en Michoacán, luego de los hechos registrados este sábado en el municipio de Coahuayana, donde un ataque explosivo dejó personas fallecidas y varios lesionados.

Núñez Aguilar expresó su solidaridad con las familias afectadas y señaló que este tipo de acontecimientos demuestran la importancia de no bajar la guardia y de continuar fortaleciendo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

“El Estado debe actuar con firmeza y continuidad. La seguridad no puede relajarse; debemos seguir avanzando para que las familias michoacanas vivan en paz”, sostuvo el legislador.

El diputado destacó la labor de las corporaciones federales, estatales y municipales que se desplegaron de inmediato en la zona, y reiteró la necesidad de seguir impulsando acciones que permitan prevenir, contener y combatir la violencia en la región.

Asimismo, llamó a mantener la presencia institucional de manera permanente y a reforzar las estrategias preventivas, con el fin de proteger a la población y garantizar la estabilidad en el municipio.