Este jueves, acompaña al Tribunal de Disciplina Judicial en su Primer Informe de Actividades

Este jueves, acompaña al Tribunal de Disciplina Judicial en su Primer Informe de Actividades
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 19:30:03
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Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2026.– Con el propósito de informar a la ciudadanía sobre las acciones realizadas durante su primer año de funciones, el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de Michoacán presentará este jueves 1 de octubre, a las 11:00 horas, su Primer Informe de Actividades, correspondiente al periodo 2025-2026.

Este órgano conformado por los y las magistradas, José Alfredo Flores Vargas, quien lo preside; Lucía Baltazar Rendón, Paula Edith Espinosa Barrientos, Luis Felipe Quintero Valois y Magdalena Monserrat Pérez Marín; es el encargado de vigilar, investigar, evaluar y sancionar la conducta y el desempeño de las personas servidoras públicas y juzgadoras. Recibe y atiende quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía o por integrantes del propio Poder Judicial y evalúa de manera permanente el desempeño de los órganos jurisdiccionales.

Durante la presentación del informe se darán a conocer las principales acciones, resultados y avances alcanzados durante su primer año de actividades, balance que podrá seguirse en vivo a través de las redes sociales oficiales, como parte del compromiso institucional con la transparencia. 

La transmisión se realizará a través de Facebook, en la cuenta @PoderJudicialMichoacán, y del canal de YouTube @PoderJudicialMich. Un año de trabajo para fortalecer la justicia.

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