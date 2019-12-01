Este jueves, acompaña al Tribunal de Disciplina Judicial en su Primer Informe de Actividades

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2026.– Con el propósito de informar a la ciudadanía sobre las acciones realizadas durante su primer año de funciones, el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de Michoacán presentará este jueves 1 de octubre, a las 11:00 horas, su Primer Informe de Actividades, correspondiente al periodo 2025-2026.

Este órgano conformado por los y las magistradas, José Alfredo Flores Vargas, quien lo preside; Lucía Baltazar Rendón, Paula Edith Espinosa Barrientos, Luis Felipe Quintero Valois y Magdalena Monserrat Pérez Marín; es el encargado de vigilar, investigar, evaluar y sancionar la conducta y el desempeño de las personas servidoras públicas y juzgadoras. Recibe y atiende quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía o por integrantes del propio Poder Judicial y evalúa de manera permanente el desempeño de los órganos jurisdiccionales.

Durante la presentación del informe se darán a conocer las principales acciones, resultados y avances alcanzados durante su primer año de actividades, balance que podrá seguirse en vivo a través de las redes sociales oficiales, como parte del compromiso institucional con la transparencia.

La transmisión se realizará a través de Facebook, en la cuenta @PoderJudicialMichoacán, y del canal de YouTube @PoderJudicialMich. Un año de trabajo para fortalecer la justicia.