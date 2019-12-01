Es Querétaro referente nacional al poner en marcha el primer Programa de Derechos Humanos de la Fiscalía

Querétaro, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- En Querétaro respetamos los derechos humanos con convicción, pero aplicamos la ley con rigor y enfrentamos al crimen con toda la fuerza del Estado, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, en la presentación del primer Programa de Derechos Humanos, que marca un hito en la historia de la Fiscalía General y el segundo de este tipo a nivel nacional, un ejercicio al que calificó como serio, participativo y con visión de largo plazo, señal de que en la entidad caminamos hacia adelante y con decisión.

“La justicia en Querétaro se sostiene en un principio firme: la dignidad humana es el centro de toda acción pública. Hoy esta Fiscalía da un paso que reafirma esa convicción, con el primer Programa de Derechos Humanos en su historia (…) Sabemos que este programa nace de escuchar a los ciudadanos, a la academia, a los colectivos, a los colegios y a todas las voces que exigen instituciones fuertes y con sensibilidad”, puntualizó.

Durante su participación, el mandatario estatal especificó que el Programa fija un rumbo claro: acceso real a la justicia, fortalecimiento institucional, desarrollo profesional, coordinación, innovación tecnológica y una cultura plena de derechos humanos. Estos ejes, acotó, responden a una realidad en la que la ciudadanía demanda resultados, integridad y certidumbre.

“Como Gobernador, reafirmo la plena sinergia entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía. Querétaro avanza porque sus instituciones trabajan juntas, con claridad, con orden y con sentido de responsabilidad. Así protegemos a las familias. Así fortalecemos el Estado de Derecho. Así construimos un Querétaro donde cada persona puede confiar en que la justicia le responde”, manifestó.

En este acto que se desarrolló en el Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE y que reunió a representantes de la academia, colectivos, colegios y organizaciones civiles, el titular del Poder Ejecutivo señaló que este es un compromiso compartido para seguir construyendo un Estado que honra la dignidad humana y defiende los derechos de todas las personas.

Con el arranque de la operatividad del programa que tendrá una vigencia de ocho años, de 2026 a 2033, el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, citó que también presentan una nueva forma de entender la Procuración de Justicia, una visión que coloca la dignidad humana en el centro de todas las decisiones en la labor ministerial.

“Un instrumento rector, que guiará la actuación de todas y todos los servidores públicos, orientado al pleno respeto, protección, garantía y promoción de los Derechos Humanos de quienes se vinculan con el sistema de justicia penal (…) El acceso real y efectivo a la justicia es una cotidianidad que a partir de hoy se refuerza con el primer programa de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro”, detalló.

Tras exponer que en este año triplicaron el número de operativos y cateos ejecutados en todo el territorio del Estado de Querétaro, recalcó que a su vez han disminuido las quejas de Derechos Humanos en un 15 por ciento, es decir, aun y cuando de manera exponencial se ha incrementado el trabajo operativo, las quejas de Derechos Humanos disminuyen.

Particularizó que esta herramienta de políticas públicas con enfoque en derechos humanos cuenta con seis ejes estratégicos y 90 líneas de acción orientadas en la atención a grupos prioritarios, lo cual marca un punto de inflexión en la evolución de este organismo constitucional autónomo encargado de la investigación y persecución de los delitos.

“Hoy podemos decir con claridad que este es un ejercicio inédito y coloca a Querétaro y particularmente a la Fiscalía General del Estado de Querétaro como un referente nacional (…) Este Programa asegura que cada decisión, cada política y cada acción se construya con sensibilidad social, rigor técnico y auténtica vocación de servicio. Asimismo, se articula plenamente con la estrategia Sinergia por Querétaro porque no hay coordinación real sin enfoque de Derechos Humanos y no hay derechos humanos efectivos sin instituciones que trabajen con verdadera sinergia. Aquí entendemos que la seguridad, la justicia y la dignidad humana no compiten entre sí, se fortalecen mutuamente”, acentuó.

En uso de la voz, el presidente del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos de la Fiscalía, Jesús Manuel Couoh Velasco, realzó la elaboración del programa, construido a partir del diálogo, la participación social, y la coordinación entre la Fiscalía, la academia, y la sociedad organizada; reveló que desde su planeación, el proceso de formulación de esta política pública, se enmarcó en un modelo de trabajo que privilegia la planeación estratégica, la transparencia, y la articulación con la sociedad para fortalecer el servicio público en materia de la procuración de justicia.

“Hoy presentamos ante ustedes el producto de articulación de resultados de compromiso de la academia, por coadyuvar en la construcción de instituciones al servicio público, más humanas, más cercanas, más transparentes, acciones que reflejan rumbo y compromiso con la sociedad. Desde el Observatorio Ciudadano y representación de las academias y académicos que los integramos, reiteramos nuestra voluntad de colaboración permanente con la Fiscalía General. Estamos aquí para sumar, acompañar y asegurar que este programa, que es el Programa de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, se convierta en una herramienta viva, útil y orientada al servicio de todas las personas que habitamos en el Estado”, aclaró.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la vicefiscala de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional de la Fiscalía, Yanín Zendejas Rojas, subrayó que la presentación de la estrategia posiciona nuevamente a Querétaro como un referente nacional, al instrumentar políticas públicas con enfoque en derechos humanos que posicionen a la dignidad humana como eje rector de la procuración de justicia en la entidad; en este contexto, compartió el proceso que acompañó la construcción de este instrumento mediante la implementación de 15 coloquios especializados, dos paneles académicos que contaron con la participación de 127 personas expertas, de donde se obtuvieron un total de 192 recomendaciones.

“Este instrumento marca una ruta clara construida con participación técnica ciudadana institucional que nos permitirá avanzar con una visión integral de los derechos humanos en cada ámbito de nuestra labor durante los próximos ocho años. A partir de ahora, este compromiso será construir resultados tangibles. Desde cada área de la Fiscalía asumiremos la responsabilidad de concretarnos con trabajo cotidiano, con apertura, con sinergia entre las instituciones y con la sociedad. Que este esfuerzo sea el inicio de una etapa de fortalecimiento en la que la procuración de justicia y los derechos humanos avancen juntos en beneficio de la sociedad queretana”, concluyó.