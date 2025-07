Entrega Mauricio Kuri 300 vehículos correspondientes a la primera etapa de Qrotaxi

Querétaro, Querétaro, 8 de julio del 2025.- El titular del Poder Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri González, entregó 300 vehículos correspondientes a la primera etapa de Qrotaxi a los beneficiarios que participaron en la convocatoria que se emitió en mayo pasado, y que de manera general considera 700 concesiones y 300 renovaciones de taxis.

Desde el Querétaro Centro de Congresos, el Gobernador felicitó a las y los conductores que dieron este primer paso que les permitió contar con las mejores condiciones para renovar sus unidades, para que se animaran a emprender y crecer, para que sus familias se sientan orgullosas y para que salgan a las calles a brindar un mejor servicio.

“Yo siempre he pensado que lo que más vale en nuestra vida, el valor más grande que tenemos en nuestra vida, es el tiempo. ¿Cómo le hago para darle más tiempo a la gente? Eso es con la conectividad, y la conectividad es movilidad. Yo me metí a la política, no estoy nada arrepentido de haberme metido a la política, porque creo que hemos demostrado que las cosas se pueden hacer bien”, apuntó.

Kuri González les reiteró que con su gobierno, las y los taxistas queretanos se seguirán moviendo para crecer. Afirmó que este mismo año se cumplirá con la meta de poner mil Qrotaxis en circulación y se pondrán en marcha más acciones para fortalecer su servicio, como el nuevo taxímetro digital, la app Qrotaxi; o la distribución de mil botones de demanda en hoteles, restaurantes, bares, plazas, hospitales y oficinas públicas.

“Les pido a los que van a estrenar automóvil el día de hoy, que hablen bien de Querétaro para que regrese la gente que viene aquí a visitarnos, aquellas personas que tienen que ir a un hospital, ser muy empáticos. Y después les decía a todos mis clientes de mis tiendas, sáquenlo siempre con una sonrisa, que se vaya nuestro cliente, el usuario, con una sonrisa”, expresó.

En su mensaje, el titular de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, recordó que la convocatoria se abrió el 23 de mayo; ese mismo día se asignaron las 700 concesiones y están en proceso de evaluación; en tanto, de las 300 por renovación de vehículo, dijo, 100 se encuentran aún disponibles.

Detalló que de las mil concesiones se tienen aprobadas 400; este 8 de julio se entregaron las primeras 300, a principios del próximo mes se entregarán 300 más, y en septiembre se llegará a las mil contempladas en el programa.

Cuanalo Santos indicó que entre los beneficios de Qrotaxi resalta el contar con un vehículo nuevo, balizado y equipado, con “cero enganche”; 30 mil pesos de apoyo que serán aplicados en el último pago; primera mensualidad cubierta; seguro por un año y título de concesión. Además dijo confiar en el compromiso y profesionalismo de las y los conductores para ofrecer un servicio excepcional en beneficio de la población queretana.

“Porque ustedes son los que tienen realmente experiencia en las calles de Querétaro, de todo el estado, conocen a nuestra gente y yo estoy seguro que le van a dar un viaje muy seguro a nuestros usuarios. Y quiero hacer un llamado a los usuarios para que confíen en los taxis concesionarios. Es gente que realmente les va a brindar un servicio seguro, un servicio muy, muy eficiente y muy cómodo ahora con estas nuevas unidades”, expresó.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, resaltó que con estos nuevos automóviles se da un paso a un servicio más seguro, de más oportunidades, orden y calidad. De igual manera, señaló, significan patrimonio para sus familias, así como la posibilidad de tener más pasajes y más ganancias.

Comentó que la administración municipal no podía quedarse atrás, y es por eso que este día también se dio arranque al programa “El Extra”, que consiste en la entrega de mil pesos mensuales a taxistas queretanos, con el propósito de apoyar a su economía.

A su vez, José Lino López González, conductor beneficiario de Qrotaxi, agradeció los apoyos a las autoridades estatales y municipales y refrendó su compromiso con los usuarios para seguir desempeñando su trabajo con honestidad y profesionalismo.

Cabe destacar que durante el evento se entregaron llaves simbólicas de las nuevas unidades de Qrotaxi a conductores de distintos municipios de la entidad, así como 55 tarjetas del programa del Municipio de Querétaro "El Extra”.