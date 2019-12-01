Entrega Gobierno de Querétaro apoyos sociales a comunidades indígenas

Tolimán, Querétaro, 14 de noviembre del 2025.- Derivado de la firma de convenios de colaboración entre el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y los gobiernos municipales de Colón y Tolimán, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres encabezó la entrega de los apoyos del Programa “Contigo para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Querétaro con Perspectiva de Derechos Humanos”, los cuales representan una inversión total de cinco millones 865 mil pesos en beneficio de 68 localidades de Colón, Tolimán y Cadereyta.

“El gobernador, Mauricio Kuri, determinó una bolsa de 15 millones de pesos para apoyar a todas las familias de las comunidades indígenas del estado. Una de las condicionantes de este programa era que participaran los municipios, con ese trabajo conjunto, se sumaron un total de 23 millones de pesos y el próximo año estaremos realizando de nuevo este programa”, indicó.

Gudiño Torres reconoció la disposición del presidente municipal de Colón, Gaspar Trueba Moncada, para trabajar de manera coordinada entre estado y municipio, siempre con el afán de ayudar a las personas y sus comunidades.

Se destinaron dos millones de pesos de manera bipartita para el municipio de Colón, aplicados para proyectos de captación y almacenamiento de agua, para la construcción para terrazas vivas, de piedra e instalación de presas filtrantes, así como la reforestación con especies nativas.

Por lo que respecta a Tolimán, la administración estatal aportó el 75 por ciento de los tres millones 223 mil pesos, mientras el 25 por ciento restante fue participación del gobierno municipal. Para Cadereyta la inversión total, corrió a cargo del gobierno estatal, con la cual se desarrollarán proyectos para captación y almacenamiento de agua.

De esta manera, desde la Secretaría de Gobierno se da cumplimiento a poner en marcha acciones y recursos, para un desarrollo social y económico más equitativo y sostenible para las comunidades indígenas.

