Encabeza Josué David Guerrero la Ceremonia del Grito de Independencia en Corregidora

Corregidora, Querétaro, a 16 de septiembre 2025.- En un ambiente familiar y ante miles de ciudadanos, el presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, encabezó la Ceremonia Conmemorativa al CCXV Aniversario del Grito de Independencia en el Jardín Principal de El Pueblito, así como en la comunidad de Charco Blanco y en la colonia Santa Bárbara.

En El Pueblito, cabecera municipal, la Ceremonia inició con la Guardia de Honor a la Bandera Nacional desde la alameda Miguel Hidalgo, posteriormente se realizó el recorrido con los insurgentes a la antigua presidencia, el arribo del fuego patrio y lectura del Mensaje del Pueblo de Dolores para el Pueblo de Querétaro por el atleta Miguel Martínez, la entrega de bandera por la Escolta de la Secretaría de Seguridad Pública, los tradicionales “vivas” y culminó con un espectáculo de pirotecnia y las presentaciones musicales que amenizaron la verbena popular.

Cabe señalar que, durante las celebraciones en las diferentes zonas del municipio, se llevó a cabo un operativo interinstitucional a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección Municipal de Protección Civil y la Secretaría Municipal de Movilidad, así como autoridades estatales, lo que tuvo como resultado saldo blanco.