Encabeza Felifer Macías encendido de los Arcos por la concientización del autismo

Querétaro, Querétaro, a 6 de abril de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó el encendido de los Arcos para dar visibilidad a la realidad de las personas con trastorno del espectro autista, donde además autorizó una inversión de 30 millones de pesos para la construcción del Centro Integral de Autismo de Querétaro.

"Hoy vamos a iluminar nuestros majestuosos Arcos de manera muy bonita, pero aquí lo más importante es que esta administración se está atreviendo a hacer lo que nadie antes hacía y esta administración municipal está llegando a donde nadie antes había llegado, por eso es que asumimos este gran reto de la construcción del primer Centro Integral para personas autistas del municipio de Querétaro y que será el quinto a nivel nacional, con esto nos apuntalamos como líderes en este tema", señaló.

Felifer Macías aseguró que el Centro Integral de Autismo de Querétaro, iniciará operaciones el segundo semestre de este año. Agregó que es un proyecto innovador con una inversión inicial de 30 millones de pesos y que será un espacio especializado con diagnóstico, terapias y acompañamiento para las familias, atención integral y digna que impulsa el respeto a la neurodiversidad.

El alcalde informó que más de mil 500 personas con trastorno del espectro autista ya cuentan con registro en el municipio de Querétaro, como parte de una política pública de inclusión social. A través del programa Mil Colores se fortalece una red de atención, visibilidad y trato digno, que incluye la entrega de 410 cordones de identificación para mejorar su experiencia en espacios públicos.

La presidenta del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías, destacó el respaldo del presidente municipal, Felifer Macías, para la construcción del Centro Integral de Autismo de Querétaro, en el que no se han escatimado esfuerzos ni recursos. Además, entregó un reconocimiento a la institución Ana Cristina Juárez Diez Marina IAP por sus treinta años de servicio, entrega y compromiso en favor de la comunidad autista.

La administradora del programa De Mil Colores, Valeria Fernández, señaló el encendido de los Arcos es una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la dedicación de las familias, profesionales de la salud, de la educación y de todas aquellas personas que trabajan día a dia para brindar oportunidades de desarrollo, aprendizaje y bienestar a las personas autistas.