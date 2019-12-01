Encabeza Cuanalo segunda entrega de QroTaxi en San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, a 18 de agosto de 2025.- En el marco de la segunda entrega de QroTaxi, el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, destacó que las 200 nuevas unidades que entran en operaciones forman parte de la evolución de la movilidad estatal que tiene como prioridad ofrecer un servicio eficiente y de calidad a las familias queretanas.

"Estoy muy contento porque sé que cada taxi, como dice nuestro Gobernador, no necesitamos mil empleos, necesitamos mil emprendedores, y cada taxi que hoy estamos entregando con su concesión significa para cada uno de ustedes ser el día de hoy un nuevo emprendedor. Esto les va a permitir tener el sustento de sus familias y les va a permitir ganarse la vida de una manera muy digna", destacó.

Cuanalo Santos enfatizó que se trabaja todos los días en generar nuevas oportunidades que beneficien a las y a los usuarios, pero también a los propios concesionarios y conductores, quienes son piezas clave en el desarrollo del actual sistema de movilidad, por lo que resulta importante la innovación y la continua adaptación de herramientas digitales para el gremio.

"En septiembre tenemos QroTaxi y aplicación de QroTaxi nueva y tenemos el taxímetro digital nuevo, y a partir del día de mañana, ustedes ya pueden entregar o darse de alta en qrotaxi.com todos sus documentos para que una vez entre en vigor este servicio ustedes puedan tener acceso", señaló.

Durante su intervención, el senador de la República por el estado de Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, mencionó que es labor del Gobierno del Estado establecer las condiciones para que todas y todos tengan un mejor futuro, por lo que reconoció en QroTaxi una ventana de posibilidades para la entidad.

"¿Qué hace que Querétaro sea mejor? Ustedes, gente como ustedes, gente trabajadora, que se esfuerza, que le echa ganas para que sus familias tengan mejores condiciones de vida", dijo.

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, reconoció el trabajo coordinado entre el estado y la AMEQ para beneficiar a las y a los queretanos a través de la modernización de la movilidad, lo que se traduce en seguridad, transparencia y dignificación del servicio.

Las 200 nuevas unidades se suman a las 300 ya entregadas en julio del presente año, por lo que solo restaría una entrega más prevista para septiembre en la que se liberarán 500 QroTaxis.

Los vehículos son modelo Nissan V-Drive, equipados con aire acondicionado, vidrios eléctricos, frenos ABS y bolsas de aire; asimismo, están equipadas con estéreo dashboard con la nueva app QroTaxi instalada, datos móviles por dos años para el uso de la app, conexión con el botón Qrotaxi y acceso a DiDi Taxi con una comisión preferencial.