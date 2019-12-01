En análisis más preparatorias por dinámica poblacional de Querétaro: Mario Delgado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 15:58:40

Querétaro, Querétaro, a 27 de agosto de 2025.- La Nueva Escuela Mexicana incluye cambios en la currícula, en la formación técnica y en la ampliación de espacios para los p, afirmó Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública de Gobierno federal.

“Lo que hoy venimos es arrancar una obra de una preparatoria nueva que va a abrir oportunidades para las y los jóvenes para que ejerzan su derecho a la educación”.

Durante su visita por Querétaro, informó que en todo el país se construyen 20 nuevas preparatorias como parte de la estrategia del Bachillerato Nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Destacó que, la construcción de nuevas preparatorias también implicará más contrataciones de maestros.

“Si hay más escuelas, pues faltan los maestros. Por ejemplo, esta nueva preparatoria que vamos a abrir, pues necesita nuevos maestros”.

Sobre la posibilidad de más planteles en el estado, el funcionario reconoció que el crecimiento poblacional de ciudades como Querétaro demanda una mayor cobertura.

“Normalmente esta dinámica demográfica de ciudades como Querétaro que están creciendo mucho, pues necesitan más escuelas”.

Explicó que, la planeación se realiza con base en la diferencia entre egresados de secundaria y espacios en educación media superior.

Adelantó que la presidenta anunciará próximamente las metas educativas hacia 2026, lo que podría incluir más escuelas para Querétaro.

Sobre el regreso a clase, dijo, esta semana los maestros están en el consejo técnico intensivo preparando todo lo que será el siguiente ciclo escolar.

Enfatizó que, continuará el programa Vive saludable, vive feliz, con revisiones médicas a estudiantes, y las estrategias de prevención contra las drogas.

“En Querétaro se mantienen las becas Rita Cetina en secundarias públicas y las Benito Juárez en media superior. Además, el programa La escuela es nuestra seguirá destinando recursos para mejorar la infraestructura educativa”.