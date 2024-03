En 3 años el Ostok Sanctuary ha rescatado mil 800 animales silvestres

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2024.- A tres años de haber sido inaugurado, Ostok Sanctuary ha rescatado a alrededor de mil 800 animales silvestres, de los cuales el 10 por ciento no han logrado sobrevivir y poco más del 50 por ciento han sido regresados o liberados al medio silvestre.

Durante el evento Rewilding Ostok Sanctuary 2024, el presidente del Consejo de esta Institución de Asistencia Privada, Ernesto Zazueta Zazueta, indicó que han sido tres años de mucho trabajo, el cual sin duda ha valido la pena por haber podido dar una segunda oportunidad de vida a cientos de animales, pero lamentó la actitud arbitraria de las autoridades ambientales.

"Han sido tres años de intenso trabajo. Hemos rescatado a felinos, aves, cocodrilos, iguanas, ciervos, monos, y hasta delfines y elefantes. Muchos de ellos abandonados, como el caso de los venados en Tabasco y los felinos de Black Jaguar, otros reportados por la ciudadanía como accidentados o lesionados, y varios más tras el decomiso o aseguramiento por parte de las autoridades a traficantes de especies e incluso a narcotraficantes. En absolutamente todos los casos hemos trabajado con la Profepa y/o la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) porque todo manejo de vida silvestre tiene que estar regulado por ellos".

Es decir, Ostok ha sido un gran coadyuvante de la Semarnat en el rescate de la fauna silvestre porque nos hemos hecho responsables de todos los gastos, logística y trabajo que conlleva dicha labor, y no esperamos que nos den las gracias ni recursos, pero nos parece muy mezquino e inconcebible que la DGVS haya emprendido una cacería de brujas en contra de las instituciones zoológicas que no hemos hecho más que ayudarles en el rescate, rehabilitación y resguardo de miles de ejemplares, reprochó.

En este sentido, Zazueta Zazueta hizo un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que se deje de perseguir y amedrentar a los zoos y a las UMAs con operativos y revisiones fuera de la ley, y a que en vez de eso, trabajen de manera coordinada, solidaria por el bien de la fauna silvestre en el país.

Actualmente en Ostok Sanctuary viven alrededor de 500 animales silvestres entre aves, reptiles, felinos, hipopótamos y elefantes. Por lo que mensualmente este centro de rescate y conservación requiere una inversión de 800 mil pesos en promedio, de los cuales 350 mil los reciben en donaciones en especie (alimento y medicamentos) y 450 mil son aportación de recursos propios.

"No existe en México otro lugar que haga lo que hacemos nosotros aquí en Ostok, pues aquí los animales no están en exhibición y por ende no obtenemos ninguna ganancia o retribución a partir de ellos, y solo nos sostenemos de donaciones, patrocinios y de inversión propia, por ello es tan importante para nosotros que cada vez más gente se sume a nuestra causa y tener embajadores que se conviertan en verdaderos aliados de esta labor que se ha vuelto vital en nuestro país ante la falta de presupuesto y de acciones por parte de los diferentes niveles de gobierno en favor de la biodiversidad y de todos nuestros recursos naturales", recalcó

Por este motivo, Ernesto Zazueta aprovechó el evento de Rewilding para nombrar al Rapero Alemán como embajador de Ostok Sanctury en México y en todos aquellos países a los que ha llegado su música.

"En Ostok Sanctuary nos sentimos muy honrados de nombrarte a ti Erick Raúl Alemán Ramírez, como nuestro embajador, porque a partir de hoy serás cómplice de esta gran y noble labor de rescatar y darle una segunda oportunidad de vida llena de bienestar a cientos de ejemplares de fauna silvestre. Sabemos que tu sensibilidad, tu capacidad de crear, tu modo disruptivo de ser nos ayudará a conectar con las nuevas generaciones que quieren hacer las cosas bien, pero de manera diferente", se leyó en el documento entregado al compositor de rap originario de Baja California Sur

Durante el Rewilding 2024, estuvieron presentes en representación del gobernador Rubén Rocha Moya, la titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral entre otras destacadas personalidades quienes liberaron decenas de aves migratorias que año con año llegan de Canadá y necesitan ser rehabilitadas para poder reintegrarse a su parvada y regresar a su hogar, al igual que decenas de iguanas y coyotes.

Antes de concluir el evento el también presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) recordó que tanto Ostok como el Centro de Conservación en la India están listos para traslocar a los hipopótamos de Colombia y para darles un hogar, y confío en que en breve las autoridades ambientales de aquel país liberarán los permisos necesarios para llevar a cabo esta gran labor de rescate. Y adelantó la próxima apertura de otra sucursal de Ostok Sanctuary en otro estado de la República Mexicana.