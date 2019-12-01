Durante operativo de alcoholímetro en Querétaro fueron detenidas 44 personas: César Zavala

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 11:36:14

Querétaro, Querétaro, a 15 de diciembre 2025.- Del 8 al 14 de diciembre del presente año, se implementó el operativo alcoholímetro en donde se realizaron 44 detenciones de personas que fueron enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.), confirmó César Zavala, director de Justicia Cívica del municipio de Querétaro.

Señaló que estas remisiones fueron porque se rebasó durante el fin de semana los niveles de alcoholemia permitidos. De las 44 personas detenidas, 40 fueron hombres y 4 mujeres.

Asimismo, dijo, se realizaron un total de 889 pruebas de alcoholemia, de las cuales 57 resultaron positivas y derivaron en 44 personas sancionadas por presentar un nivel de alcoholemia igual o mayor a 0.20 mg de alcohol sobre litros de aire espirado durante el operativo alcoholímetro, lo que ocasionó que a 38 personas se le remitiera su vehículo al corralón.

“El operativo de alcoholimetría tiene la finalidad de evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y así proteger la vida y la integridad de las personas”.

Recordó que durante la semana del 1 al 7 de diciembre, al menos 35 personas fueron enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.) por este mismo hecho y del total, 27 fueron hombres y ocho mujeres.