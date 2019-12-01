Dirigente de Morena descarta ruptura por quejas en Zamora; ratifica que no habrá decisiones "cupulares"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 14:17:19

Morelia, Michoacán, 30 de marzo de 2026.- Ante recientes expresiones de militantes morenistas de Zamora por la supuesta imposición de candidatos emanados del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México en futuras elecciones, Jesús Mora González, dirigente estatal de Morena en Michoacán, consideró que esto no significa una ruptura para las alianzas.

Indicó que la dirigencia no censurará las opiniones de los militantes, quienes tienen derecho a expresar sus ideas libremente, y que mucho menos se aplicarán sanciones.

Reiteró que la asignación de municipios o distritos no será unilateral, y anticipó determinaciones equilibradas en las negociaciones.

"Serán los propios convenios de coalición como regulemos qué partido va a siglar cada demarcación, también en base a la presencia territorial que cada partido tenga en las diferentes regiones", indicó Mora González. Señaló que se establecerán mesas de trabajo para lograr un acuerdo equilibrado donde todos los actores puedan participar.

El dirigente reiteró que los procesos internos de Morena se rigen por encuestas, instrumento que, según él, definirá a los perfiles mejor calificados, independientemente de su partido de origen dentro de la coalición.

Finalmente, Mora González subrayó que el enfoque principal es la lucha por la transformación del país, no la obtención de cargos, y aseguró que no se tomarán decisiones "cupulares ni habrá sacrificados".